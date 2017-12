INFORMAŢII UTILE Niciodată teoria nu va fi reţinută la fel de bine ca atunci când este însoţită de acţiuni practice. Aceasta este concluzia la care au ajuns, ieri, şi aprox. 40 de copii din comuna Aliman după ce au avut parte de o lecţie teoretică şi practică despre pomicultură la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură din comuna Valu lui Traian. Au învăţat că pot fi mai sănătoşi dacă, în loc să consume produse de tip fast food, mănâncă fructe. Lecţia din livadă face parte dintr-un program al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) care îşi propune să îi facă pe cei mici să conştientizeze importanţa consumului de produse naturale româneşti. Elevii din Aliman au văzut cu ochii lor cum arată o livadă, iar specialiştii de la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă le-au povestit cum se îngrijesc pomii fructiferi astfel încât să obţină roade. Mai mult, cei mici au aflat şi cum se altoieşte un pom fructifer ori de ce tip de coroană e nevoie pentru fiecare specie de pom în parte pentru a fi obţinute cele mai bune roade.

LECŢII PRACTICE Atât cei mici, dar şi noi am aflat că piersicul nu are nevoie de o coroană bogată, ci de una cât mai rară (tip palmă), şi că îţi poţi da seama de cât de bine a fost îngrijit pomul după roadele pe care le dă. „Este clar că nu poţi înţelege ce trebuie să faci cu pomii până când nu vezi. Lecţia practică ne este de folos. Am văzut acum pentru prima dată cum se altoieşte un pom şi cum se elimină lăstarii“, ne-a spus Ionel Aurelian Nicola, un elev de clasa a VI-a din Aliman. Copiii au mai spus că lecţia de sănătate, din livadă, i-a trimis imediat cu gândul şi la ce le spun profesorii la şcoală despre rolul fructelor şi legumelor şi despre alimentaţia nesănătoasă de la fast food. „Sperăm ca lecţia de aici să-i determine să consume cât mai multe fructe, dar şi să aibă mai multă grijă de pomi. Poate că nu vor mai rupe la întâmplare crengile pomilor şi poate unii dintre ei vor descoperi o atracţie aparte faţă de pomicultură“, a declarat directorul Staţiunii, Cristian Păltineanu.

CONCURS CU PREMII Dacă vizita în livezile din judeţ i-a motivat pe copii, acelaşi rezultat l-a avut şi concursul cu premii la care au participat elevii a trei clase de la Şcoala generală „A.V. Rădulescu“ din Murfatlar. Şi aici a fost o probă teoretică şi una practică. Tema concursului? „Beneficiile consumului de fructe proaspete“, ce a venit sub forma unui test grilă, iar proba practică a constat în recunoaşterea diferitelor soiuri de pomi fructiferi din jurul şcolii. Premiile au fost pe măsura eforturilor depuse: seturi de unelte de grădinărit şi pentru livezi, dvd-uri care conţin informaţii despre rolul alimentaţiei sănătoase, sfaturi de la nutriţionişti şi despre cum să îngrijească pomi, dar şi diplome. Programul de conştientizare a importanţei consumului de fructe derulat de CJC se va încheia în 20 iunie.