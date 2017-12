Lecţie de fotbal predată de Săgeata

Considerată o luptă între două candidate la promovare, întâlnirea dintre Săgeata Năvodari şi FC Botoşani, desfăşurată sâmbătă, în etapa a 11-a a Ligii a II-a, s-a transformat într-o lecţie de fotbal predată de echipa gazdă, care s-a impus cu 4-0. Elevii lui Aurel Şunda şi Constantin Funda au deschis balul încă din min. 11, când Sorin Chiţu a trimis în plasă din mijlocul careului, cu toată opoziţia lui Cherecheş. Tot golgeterul năvodărenilor a dublat avantajul cu cinci minute înainte de pauză, când a finalizat fără emoţii acţiunea superbă iniţiată de Vezan, cel mai bun jucător de pe teren. Mijlocaşul de creaţie al gazdelor şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, încheind cu un şut printre picioarele lui Cherecheş o fază-şnur a ofensivei năvodărenilor. Asaltul a continuat, dar transversala s-a opus la lovitura de cap expediată de Jianu. Ultimul minut al jocului a adus şi ultimul gol, Itu reluând cu capul din 6 metri centrarea venită de la Jianu. Succesul clar a păstrat Săgeata pe locul secund al clasamentului Seriei I, înaintea marelui derby cu Ceahlăul Piatra Neamţ, programat vineri, de la ora 16.30, sub Pietricica. “Felicit echipa, dar şi publicul, care a venit în număr mare la stadion. Am prestat un joc bun, iar, pe alocuri, am arătat ca o echipă cu pretenţii majore. Lupta pentru promovare rămâne deschisă, mai ales că şi celelalte candidate au câştigat. Nu vreau să cred că primul loc este amanetat şi sper ca şi la Piatra Neamţ să facem un joc bun”, a spus antrenorul Aurel Şunda.

Au evoluat echipele: Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Al. Vlad - Olah, V. Apostol, Vezan (64 Boroştean), L. Turcu (84 Şicu) - Jianu, S. Chiţu (70 Itu); FC Botoşani (antrenor Cristian Popovici): Cherecheş - Patache, Tincu, Halip, Acsinte - Vrabie (51 Homneac), Spiridon (21 I. Chiriac), Vaşvari, Ţigănaşu - I. Matei, Ghiceanu (51 M. Matei). Marcatori: S. Chiţu 11, 39, Vezan 48, Itu 90.