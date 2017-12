Lecţie de vacanţă pentru 150 de copii din Limanu şi Grădina

Ediţia din acest an a programului “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009”, demarată în urmă cu nouă săptămîni, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat ieri cu vizita a 150 de copii din comunele Limanu şi Grădina. Prin programul CJC, aproape 7.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite la Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Aqua Magic, circul Medrano şi Telegondolă. “Majoritatea copiilor vin pentru prima dată la Constanţa, pentru prima oară văd marea, Delfinariul sau asistă la un program de circ. Cred că această excursie va rămîne pentru ei ca o minivacanţă de neuitat. Copiii vin din familii cu situaţii economice dificile, părinţii neavînd posibilitatea de a le face o asemenea bucurie. Ne bucurăm că acest program al CJC a devenit o tradiţie“, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici. Copiii din cele două comune au vizitat, ieri, încîntaţi, obiectivele de interes turistic incluse în program. “Îmi plac toboganele, jacuzzi, plimbarea cu telegondola, împrejurimile…tot. Am văzut toată staţiunea Mamaia de sus. E o privelişte minunată. Am aşteptat cu nerăbdare spectacolul de circ. Nu am mai văzut animalele de la circ decît la televizor. Am avut posibilitatea, cînd eram mai mic, să intru la un spectacol, dar nu am avut suficienţi bani“, a spus Ferit Ferdin Salim, de 9 ani, din satul Hagieni, localitate arondată comunei Limanu. Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2009” se derulează în fiecare zi de luni, marţi miercuri, joi şi vineri, pînă la sfîrşitul acestei luni cu elevi din localităţile rurale judeţului Constanţa.