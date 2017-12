Lecţii de banking pentru antreprenorii români

Antreprenorii români sunt sceptici şi trebuie să li se explice ce reprezintă serviciile de private banking, spune Gordian Gudenus, partener al băncii austriece Gutmann, menţionând totodată că banca este foarte selectivă în alegerea clienţilor şi verifică legalitatea averii acestora. „Dacă, de exemplu, vorbesc cu un antreprenor aflat la a patra generaţie, din Anglia sau Germania, acesta ştie exact ce este private banking-ul, ştie care este diferenţa dintre o bancă de private banking şi una comercială. În România trebuie să le explicăm ce înseamnă private banking, mai ales pentru că acest termen a fost folosit abuziv. Toată lumea numeşte orice private banking. Când vorbesc cu oameni care nu sunt obişnuiţi cu serviciile de private banking, mă întreabă „ce vrei să îmi vinzi?”, iar eu le spun că nu am adus cu mine niciun produs”, a spus Gudenus, care este responsabil pentru operaţiunile din Ungaria şi România ale băncii austriece. De asemenea, el a arătat că banca a refuzat unele persoane din România drept clienţi, această strategie fiind implementată şi în alte ţări. „Suntem aproape de a avea 50 de clienţi în România acum. Nu începem o relaţie decât dacă suntem siguri că originea fondurilor este legală, pentru că este o chestiune de reputaţie. Nu facem afaceri cu politicieni. Am evitat mereu politicienii pentru că aceştia pot fi atacaţi din motive politice, chiar dacă sunt nevinovaţi. De asemenea, nu vom avea parteneriate cu oameni implicaţi în scandaluri”, a continuat Gudenus. Banca austriacă Gutmann, specializată în private banking, a deschis în primăvara anului trecut un birou la Bucureşti şi a anunţat că ţinteşte un portofoliu de 50 de clienţi în primul an. Gudenus a menţionat că Bank Gutmann a fost ajutată de criza economică, clienţii aflând că nu este aşa de uşor de administrat o avere, iar valoarea activelor sub administrare a urcat de la circa 9 miliarde de euro la aproape 13 miliarde de euro în prezent. El a arătat că banca, înfiinţată în 1922, are în prezent circa 2.000 de clienţi care deţin suficiente fonduri pentru a beneficia de soluţii personalizate de investiţii. Bank Gutmann a primit din partea Euromoney, pentru al doilea an consecutiv, premiul „Cele mai bune servicii de private banking” din România. Totodată, banca austriacă a primit, pentru al treilea an, premiul de „Cea mai bună bancă străină” din Ungaria.