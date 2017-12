Lecţii de jazz cu Washington Rucker

Foaierul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ a fost, ieri, gazda unui întîlniri neconvenţionale, între jazzman-ul Washington Rucker şi tinerii constănţeni. În cadrul unui workshop cu tema „Jazz for wee people“, jazzman-ul le-a vorbit celor pasionaţi de improvizaţie despre limbajul subtil al muzicii pe care o reprezintă cu succes în lume. Muzicianul a susţinut o adevărată lecţie istorie a jazz-ului, făcînd trimitere la profesionişti şi la diferitele stiluri de jazz. Specialist în „brushes“, acesta a exemplificat principalele moduri de a cînta jazz, folosindu-se de tobe. Cei prezenţi în sală i-au adresat numeroase întrebări renumitului artist, legate de fenomenul jazz.

Personalitate complexă, Washington Rucker nu este doar un muzician care stăpîneşte cu desăvîrşire arta improvizaţiei. El a jucat în filmele „New York, New York“, „Propunere indecentă“ şi „Bird“, dar este şi autor de cărţi, o parte din povestirile sale fiind publicate, în traducere, de revistele „Tomis“ şi „Ex Ponto“. În curînd, acesta va lansa lucrarea „Broken Pointe“, dedicată balerinei Stela Cocîrlea. Rucker este şi un bun pedagog. Acesta a iniţiat, în urmă cu 20 de ani, proiectul „Jazz for wee people“, prin care şi-a propus să familiarizeze copiii şi studenţii cu muzica interpretată de profesionişti ai jazzului. Anual, aproximativ 30.000 de tineri parcurg programul „Jazz for wee people“. Jazzman-ul Washington Rucker este inclus în Oklahoma Jazz Hall of Fame - 1998 şi este cîştigător al bursei „Frank Sinatra”. Muzicianul este absolvent al Universităţii California din Los Angelos (UCLA).

Manifestarea de ieri a fost organizată de Universitatea Populară Constanţa şi Şcoala de Arte şi Meserii. Sîmbătă, de la ora 21.00, Washington Rucker va susţine un concert în clubul Bourbon din staţiunea Mamaia, alături de Marius Vernescu - pian, Irina Sîrbu - voce şi Nicolae Cristian Robert - bas.