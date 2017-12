Lecţii de stomatologie pentru elevii din clasele primare

Dinţii sînt foarte importanţi în starea de sănătate generală a organismului şi au rolul de a asigura mesticaţia, ajută la formarea cuvintelor şi garantază un zîmbet irezistibil. Pentru ca dinţii să fie frumoşi şi sănătoşi ei trebuie periaţi zilnic, de cel puţin două ori pe zi. Din păcate, o mare parte din locuitorii României nu ştiu cît de importantă este spălarea corectă şi nu prea folosesc pasta de dinţi. Acesta este motivul pentru care studenţii din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii "Ovidius" Constanţa, împreună cu profesorii lor ,au intrat, ieri, în fiecare clasă a Şcolii nr. 28 din Constanţa şi le-au explicat micuţilor cum trebuie îngrijiţi dinţii.

Specialiştii spun că un copil nu poate fi considerat sănătos dacă nu are dinţi îngrijiţi şi, de aceea, programul "Săptămîna sănătăţii oro-dentare", unic în România, care are rolul de a-i determina pe copii să meargă la dentist, a fost primit cu entuziasm de către profesorii şcolii generale. "Nu este pentru prima dată cînd studenţii Facultăţii de Medicină Dentară ne calcă pragul. Acest program se derulează de patru ani şi copiii sînt extrem de receptivi. Sperăm ca în acest mod să scadă numărul copiilor cu probleme dentare", a declarat Elena Tătaru, învăţătoare la clasa a IV-a a şcolii generale . Copiii au recunoscut că sînt îngroziţi de scaunul din cabinetul stomatologic, iar freza şi cleştele care scoate măselele cariate le displac şi îi determină să fugă de medicul stomatolog. Pentru ca elevii să vină la dentist doar pentru controlul de rutină care trebuie efectuat de două ori pe an, studenţii le-au arătat copiilor pe mulaje care reprezentau dinţii şi gingiile, cum trebuie efectuat periajul zilnic al dinţilor. "Pe periuţă trebuie pusă pastă de dinţi, dar într-o cantitate mică, cît un grăunte de porumb. Apoi, cu periuţa de dinţi frecaţi cîte doi dinţişori, prin vibrare, astfel încît resturile să fie înlăturate", le-a explicat elevilor Carmen Burlacu, una dintre studentele implicate în program. Alegerea claselor primare pentru desfăşurarea acestui program de igienă oro-dentară nu este deloc întîmplătoare, deoarece, conform dentiştilor, dinţii trebuie îngrijiţi de la cele mai fragede vîrste şi, de asemenea, în jurul vîrstei de şase ani, micuţii îşi schimbă dinţii de lapte. "Numai însuşirea unor metode corecte de periaj dentar încă de la apariţia dinţilor va duce la menţinerea unei dentiţii sănătoase", a declarat dr. Cristina Nucă, medic primar stomatolog din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară. Acestă vizită în şcolile constănţene care continuă şi astăzi, a fost şi un examen pentru studenţi care la finalul programului vor primi note pentru felul în care le-au explicat copiilor importanţa igienei oro-dentare.