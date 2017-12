Lecţii de supravieţuire cu Poliţia Română

VESTE - ŞOC. Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a dat un ordin prin care valoarea normei de hrană acordată angajaţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) a scăzut de la 700 de lei la 150 de lei. Motivul invocat de ministrul de resort a fost lipsa fondurilor. \"Vreau să asigur toţi lucrătorii MAI că este vorba despre o situaţie temporară, despre o amânare, şi nu despre o tăiere a drepturilor şi că diferenţa de bani va fi returnată integral. Este regretabil faptul că Legea privind unele măsuri speciale pentru încadrarea în limitele bugetare pentru MAI în anul 2011 a fost respinsă de Parlament şi că suntem nevoiţi în acest moment să afectăm - chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp - drepturile salariale ale tuturor angajaţilor. Asigur personalul MAI că procesul de reformă pe care l-am demarat se va desfăşura într-o manieră corectă, în beneficiul modernizării instituţiei şi în folosul angajaţilor care îşi fac datoria cu profesionalism şi responsabilitate\", a declarat Traian Igaş. „Diminuarea normei de hrană se aplică pe luna iunie, iar din iulie, banii se vor primi în integralitate. Mai mult, banii care le-au fost luaţi în luna iunie vor fi recuperaţi. Avem un buget care, în al doilea trimestru al lui 2011, ne obliga să-l reducem\", a mai spus Traian Igaş. Cu toate acestea, întrebat dacă există suficienţi bani pentru plata angajaţilor din structurile MAI de la 1 iulie, Igaş a evitat să dea un răspuns exact, spunând că nu vrea să discute despre cifre. Toţi angajaţii Ministerului Administraţiei şi Internelor vor fi afectaţi de reducerea normei de hrană, venitul lunar al unui salariat urmând să se situeze în zona sumei de 1.200 de lei.

PROTESTE. Imediat după ce Igaş a făcut anunţul referitor la micşorarea normei de hravă, sindicaliştii au reacţionat şi au ameninţat că vor protesta zilnic în faţa sediului Ministerului de Interne. \"Neachitarea drepturilor salariale ale poliţiştilor, constând în norma de hrană, reprezintă o soluţie nelegală şi inoportună, bazată pe încăpăţânarea conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor de a nu respecta prevederile art. 10 din Legea nr. 69/2010, a responsabilităţii fiscal-bugetare, în sensul diminuării sau sistării primei pentru lucrări de excepţie (salariul de excelenţă) acordat unui procent de 5% din personal, în cuantum de 50% din salariul de bază şi a sumei ce reprezintă echivalentul salariului de merit inclus în salariul celor ce au beneficiat de această sumă în 2010, reprezentând 20% din salariu pentru 30% din efectiv. Dincolo de efectele neacordării normei de hrană cuvenite pentru luna iunie, apreciem că măsura are rolul de a testa gradul de suportabilitate a poliţistului român ameninţat cu destituirea\", a declarat Vasile Lincu, liderul Sindicatului “ProLex”. Acesta a mai spus că decizia a fost luată pentru că nu sunt fonduri pentru plata integrală a acestor venituri.

“EU NU CRED CĂ IGAŞ SPUNE ADEVĂRUL ATUNCI CÂND AFIRMĂ CĂ DIN LUNA IULIE NORMA DE HRANĂ VA REVENI LA NORMAL. ACEST OM NU ŞTIE CE SPUNE ŞI NU ARE NICIUN SENS SĂ-L MAI ASCULTĂM. PĂREREA MEA ESTE CĂ PRIN ACESTE MĂSURI ABUZIVE NU VOR SĂ FACĂ NIMIC ALTCEVA DECÂT SĂ SLĂBEASCĂ POLIŢIA ROMÂNĂ ŞI SĂ ÎNCURAJEZE CORUPŢIA”, A PRECIZAT SINSP. GEORGE CARAIVAN, PREŞEDINTELE SINDICATULUI NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL CONSTANŢA.

DISPONIBILIZĂRI. Veştile proaste nu se opresc, însă, aici. Angajaţii MAI nu vor scăpa nici de disponibilizări, mai ales după ce modificarea Statutului Poliţistului îi conferă ministrului de Interne cadrul legislativ necesar pentru a face concedieri. Igaş a anunţat tot ieri că disponibilizările din Ministerul Administraţiei şi Internelor vor începe peste aproximativ 30 de zile. Acesta a precizat că, după studierea şi rectificarea organigramelor, toate posturile vor fi scoase la concurs şi ulterior ocupate. Ministrul Traian Igaş a spus că de la învestirea sa în funcţie a primit misiunea de a restructura, reorganiza şi moderniza MAI. El a precizat că procesul a fost început încă din vremea fostului ministru Vasile Blaga şi că nu i se pare un lucru rău că şi-a propus să-l ducă până la capăt. Igaş a amintit că bugetul pe anul 2011 obligă conducerea MAI să recurgă la restructurări, procesul fiind îngreunat de faptul că legea privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat al ministerului pe anul 2011 a fost respinsă în Parlament. Numai în judeţul Constanţa vor rămâne pe drumuri 275 de poliţişti de frontieră, 80 de jandarmi şi 35 de poliţişti din cadrul IPJ. Cele mai multe reduceri de personal se vor face, însă, în rândul pompierilor. Bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru acest an este de aproximativ 1,7 miliarde de euro, respectiv 1,38% din PIB.

ACŢIUNI DE PROTEST. Preşedintele SNPPC Marin Gruia a declarat că liderii sindicatului au hotărât ca, începând de luni, să picheteze zilnic, pe termen nelimitat, sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în semn de protest faţă de decizia de reducere a normei de hrană a angajaţilor MAI.

\"AM HOTĂRÂT ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ CA, ÎNCEPÂND DE LUNI, ÎN FAŢA MINISTERULUI DE INTERNE, SĂ ORGANIZĂM ZILNIC, ÎNTRE ORELE 10.00 ŞI 18.00, MITINGURI DE PROTEST ÎMPOTRIVA DECIZIEI MINISTERULUI DE A TĂIA NORMA DE HRANĂ. AM FOST SUNAŢI DE FOARTE MULŢI COLEGI DE-AI NOŞTRI DIN ŢARĂ CARE NE-AU SPUS CĂ VOR ÎNCETA ACTIVITATEA. ÎN MOMENTUL DE FAŢĂ, PRIN ACEASTĂ DECIZIE, AVEM POLIŢIŞTI ŞI ANGAJAŢI AI MAI CARE CÂŞTIGĂ SUB 1.000 DE LEI\", A DECLARAT MARIN GRUIA.

Gruia a spus că SNPPC solicită Primăriei Capitalei autorizaţie pentru o lună de zile, după care acest termen va fi prelungit până când problema banilor va fi rezolvată. \"Facem apel la toţi angajaţii ministerului să participe la aceste proteste, fie că sunt, fie că nu sunt membri (ai sindicatului, n.r.)\", a punctat Gruia.

3,5 MILIOANE DE EURO PENTRU PARCĂRI. În timp ce conducerea MAI pregăteşte disponibilizarea a aproape 10.000 de angajaţi, din lipsa fondurilor, ministrul Igaş investeşte 3,5 milioane de euro în asfaltări la Academia de Poliţie. În acest sens, pe data de 15 iunie, va avea loc o licitaţie deschisă la care sunt aşteptaţi ofertanţii care au realizat în ultimii trei ani o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei. Denumirea proiectului este “Repararea infrastructurii rutiere, aleilor pietonale şi parcărilor” şi cuprinde lucrări de refacere a drumurilor, lucrări de structuri metalice, lucrări de construcţii şi parcări şi lucrări de construcţii şi trotuare. Cei mai mulţi bani se vor cheltui la şcoala de la Băneasa, pe drumuri interioare (acces principal, drum rectorat, pavilion cazare, zona administrativă şi baza sportivă), o parcare la sala de sport de 1.500 mp, alta specială pentru cadre, de 3.850 mp şi câteva alei pietonale.

SECRETELE MAI. Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu l-a întrebat pe premierul Boc dacă este adevărată informaţia privind existenţa unei hotărâri de Guvern prin care se dau salarii de merit şi prime pentru poliţiştii cu grade înalte în MAI, în timp ce pentru poliţiştii obişnuiţi norma de hrană este micşorată. \"Aş dori să-i adresez domnului Emil Boc următoarea întrebare. Dacă este adevărat că există o hotărâre de Guvern secretizată prin care se acordă salarii de merit şi alte prime. Dacă nu, atunci în ce temei legal beneficiază poliţiştii cu grade înalte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor de salarii de merit şi prime pentru merite excepţionale cum reclamă sindicatele, în timp ce toţi cei care sunt pe stradă sunt afectaţi de noile tăieri din norma de hrană. Noi susţinem protestele pregătite de poliţişti şi urmează a fi în toată ţara\", a afirmat Olguţa Vasilescu.