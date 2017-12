Lecturi periculoase

Două noi numere ale revistei ”Inspire” au apărut pe forumuri islamiste, pentru prima dată de la moartea clericului radical Anwar al-Awlaki şi şefului propagandei AQPA, Samir Khan, continuând să promoveze Jihadul împotriva unor ţine occidentale. Cei doi terorişti, care au lansat revista în limba engleză, au fost ucişi în lovituri cu avioane americane fără pilot în Yemen, pe 30 septembrie 2011. Cele două noi numere ale revistei oferă sfaturi detaliate cu privire la pornirea unor incendii uriaşe de vegetaţie în America, cu ajutorul unor explozivi şi despre construirea de bombe cu dispozitive de detonare de la distanţă. Totodată, revistele acordă spaţii ample lăudării lui Anwar al-Awlaki, catalogat drept ”spiritul” publicaţiei şi a lui Samir Khan, prezentat ca ”limba” acesteia, negând că moartea lor va stopa apariţia revistei ”Inspire” sau Jihadul.

Ultimul număr pare că a fost pregătit după moartea celor doi. ”Spre dezamăgirea inamicilor noştri, numărul 9 al revistei ”Inspire” apare în pofida tuturor aşteptărilor”, se subliniază în editorial. ”Sioniştii şi cruciaţii au crezut că revista a dispărut odată cu martiriul şeicului al-Awlaki şi al fratelui Samir. Dar, încă o dată, ei nu au înţeles că ummah (poporul) musulman este cea mai fertilă şi generoasă mamă, care naşte mii şi mii de fii ca şeicul al-Anwar şi fratele Samir”, se mai arată în material. Însă ummah nu naşte şi corectori, ambele numere conţinând greşeli de scriere, inclusiv pe coperta numărului 9. Numărul 8, care include ultima notă editorială a lui Samir Khan, conţine, de asemenea, un anunţ de angajare, revista căutând documentarişti şi traducători, ”surori” care vor să scrie articole şi ”persoane care să poată să menţină link-uri permanente pe Internet, pentru toate revistele”.

Forumuri populare jihadiste au fost atacate recent de hackeri, unele rămânând offline mai multe săptămâni. În numărul 9 al revistei, în articolul cu titlul ”It Is of Your Freedom to Ignite a Firebomb”, autorul oferă instrucţiuni detaliate pentru declanşarea unei bombe într-o pădure din SUA, recomandând statul Montana din vestul ţării, din cauza dezvoltării rapide a zonelor populate în regiunile de pădure. ”În America sunt construite mai multe case în zona rurală decât în oraşe”, scrie autorul, care semnează cu pseudonimul ”The AQ Chef”, adăugând că ”este dificil să alegi un loc mai bun decât satele din Montana”. Numărul 8 al revistei conţine un articol de opt pagini despre construirea unor explozivi ce pot fi detonaţi de la distanţă dar şi o listă cu obiectele şi ”ingredientele” necesare şi fotografii prezentând asamblarea acestora. În plus, acest număr oferă ponturi cu privire la antrenarea cu un pistol, iar ultimul număr al revistei oferă sfaturi despre ”cum poţi fi un asasin urban”.