Led Zeppelin, acuzată de plagiat

Trupa Led Zeppelin a fost dată în judecată, fiind acuzată de plagiat, din cauza unei dispute legale ce vizează drepturile de autor asupra piesei ”Stairway to Heaven”, considerată una dintre cele mai bune compoziţii rock din toate timpurile. Plângerea a fost depusă la un tribunal din SUA, într-o perioadă în care formaţia britanică se pregăteşte să lanseze pe piaţă o versiune remasterizată a albumului original ce conţine acest cântec. Plângerea pentru încălcarea drepturilor de autor, însoţită de o solicitare de interdicţie ce ar putea bloca lansarea acestui album remasterizat, a fost depusă în numele lui Randy California, chitaristul trupei americane Spirit, decedat în anul 1997. Potrivit declaraţiilor făcute de Francis Alexander Malofiy, avocatul unei fundaţii care poartă numele artistului decedat, celebrele arpegii de chitară care alcătuiesc partea de început a piesei ”Stairway to Heaven” au fost copiate din piesa ”Taurus”, compusă de Randy California pentru un album cu acelaşi titlu, lansat în anul 1968. Cele două trupe au avut ocazia de a cânta pe aceeaşi scenă la o serie de concerte susţinute în SUA, în 1969, deci membrii fiecărui grup puteau să asculte piesele celorlalţi, afirmă Mark Andes, un fost membru al Spirit.

Jimmy Page, chitaristul grupului Led Zeppelin, a spus întotdeauna că a început să compună ”Stairway to Heaven” în 1970, într-o casă izolată dintr-un sat din Ţara Galilor. Piesa ”Stairway to Heaven”, cu o durată de opt minute, inclusă pe un album fără titlu al formaţiei britanice, dar care este cunoscut sub numele ”Led Zeppelin IV”, lansat în 1971, a generat, până în 2008, venituri de 562 milioane de dolari. ”Stairway to Heaven” ocupă poziţia 31 în topul 500 al celor mai bune compoziţii muzicale din toate timpurile, alcătuit de revista ”Rolling Stone”.