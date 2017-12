Led Zeppelin, cel mai bun solo de chitară din toate timpurile

Acordurile de chitară ale piesei ”Whole Lotta Love”, interpretată de trupa Led Zeppelin, sunt considerate cel mai bun solo de chitară din toate timpurile, potrivit unui top realizat în Marea Britanie, pe baza voturilor ascultătorilor postului BBC Radio 2, care au avut de ales dintr-o sută de piese rock propuse de un grup de realizatori de radio, critici şi producători muzicali. Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, a spus că a fost extrem de surprins de plasarea piesei ”Whole Lotta Love” pe locul întâi în acest clasament.

Melodia ”Sweet Child O' Mine” a trupei Guns 'N' Roses s-a clasat pe locul al doilea în acest top, în timp ce ”Back In Black” (AC/DC) şi ”Smoke On The Water” (Deep Purple) s-au situat pe poziţiile a treia şi, respectiv, a patra. Topul este completat de melodia ”Layla”, a trupei Derek and The Dominoes (locul 5), ”How Soon Is Now?” a formaţiei The Smiths (locul 6), Down Down - Status Quo (locul 7), ”Money For Nothing” - Dire Straits (locul 8), ”You Really Got Me” - The Kinks (locul 9) şi ”Money” - Pink Floyd (locul 10).

Led Zeppelin, înfiinţat în 1966, este considerat unul dintre cele mai inovatoare şi influente grupuri muzicale din secolul XX. Trupa s-a destrămat în 1980, în urma decesului toboşarului John Bonham. Led Zeppelin a vândut mai mult de 300 de milioane de albume în lumea întreagă. Printre cele mai de succes piese ale trupei se numără ”Stairway to Heaven”, ”Whole Lotta Love” şi ”Kashmir”. Membrii supravieţuitori ai formaţiei, Jimmy Page, Robert Plant şi John Paul Jones, s-au reunit o singură dată pe scenă, în decembrie 2007, pentru un concert la O2 Arena din Londra, după ce nu mai cântaseră împreună de 19 ani. Led Zeppelin a anunţat la începutul acestui an că va lansa versiuni remasterizate, de lux, ale tuturor albumelor sale de studio.