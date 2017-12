Led Zeppelin își reeditează albumul „Physical Graffiti”, într-o ediție de lux

Trupa britanică Led Zeppelin marchează 40 de ani de la lansarea albumului său „Physical Graffiti” cu o reeditare de lux a acestuia, modernizată și masterizată de chitaristul Jimmy Page, fostul lider al grupului. Această nouă ediție de lux al celui de-al șaselea album al trupei va apărea pe piață la aceeași dată la care a fost lansat originalul în 1975 - 24 februarie, potrivit unui comunicat al companiei discografice Warner. „Physical Graffiti” va fi pus în vânzare în diferite formate - 3CD, 3LP și o cutie de lux care conține un album de 96 de pagini cu fotografii nemaivăzute până acum.

Albumul reeditat conține un disc extra cu șapte piese, inedite între care se numără și prima versiune a „Trampled Under Foot”, intitulată „Brandy & Coke”, sau variante brute ale unor cântece precum „In My Time Of Dying” sau „Houses Of The Holy”. Trupa britanică va oferi fanilor săi oportunitatea de a asculta piese dintr-o perspectivă inedită, cu înregistrări realizate în studiourile Sunset Sound din SUA ale unor piese ca „Boogie With Stu” și „Driving Through Kashmir” sau o versiune orchestrală de opt minute a hitului lor „Kashmir”.

Led Zeppelin s-a format la Londra în 1968 și de-a lungul a 12 ani de carieră a devenit una dintre cele mai mari trupe de rock din istorie, cu 300 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Trupa s-a destrămat în 1980, în urma decesului toboșarului John Bonham.