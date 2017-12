Lee Ryan se visează actor porno

Membrul trupei Blue Lee Ryan a recunoscut că i-ar plăcea să apară într-un film XXX şi crede că ar fi bun în ipostaza unui actor porno. ”Mi-ar plăcea să fac producţii pentru adulţi. Aş fi grozav. Genial. Nu m-aş opri, deşi asta este cel mai greu lucru pentru un actor porno”, a declarat artistul, care are doi copii din legături mai vechi. În plus, Lee Ryan recunoaşte că nu a avut parte de nicio relaţie adevărată până acum. ”Există multă gelozie în această industrie, suntem înconjuraţi de femei frumoase. Am fost şi cu oameni din showbiz şi din afară şi amândouă au fost aiurea. Nu am avut o relaţie grozavă, toate pe care le-am avut au fost naşpa”, a completat muzicianul.