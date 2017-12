Lefuri mărite din ianuarie! Sunt vizaţi medicii şi profesorii

17:37:35 / 07 Decembrie 2017

II INEBUNESTE PE BASISTII !!!

Ce au promis în campania electorală PSD și ALDE pun in aplicare.. SALARIILE românilor cele mai MICI din UE urmează să crească an de an !!!..Ce a ce nu e "bine" in opinia PDL-PNL CIUMA GALBENĂ care are o politică de AUSTERITATE in domeniul salarizării POLITICĂ BASISMULUI... Adică pt NOI buzunare pline iar pt POPOR ciuciu !.Sa strângă CUREAUA !... Ăsta vor BASISTII ÎMPUȚIȚI care comentează mai sus in numele PDL-PNL CIUMA GALBENĂ PARTID MAFIOT alcătuit din foști mafioti PDL ... BASISTII ÎMPUȚIȚI !