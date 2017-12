Legalizarea prostituţiei, proiect controversat

PROIECT DE LEGE. Înainte de anul 1949, prostituţia era o meserie recunoscută în România, pentru care se plăteau la stat taxe şi impozite. Bordelurile, recunoscute după felinarul roşu de la intrare, erau deschise pe străzi mai retrase şi frecventate de clienţi din toate păturile sociale, de la studenţi şi ingineri până la medici, avocaţi, militari sau scriitori. Cei care mergeau în astfel de locuri aveau siguranţa discreţiei totale. În plus, prostituatele angajate în astfel de stabilimente mergeau săptămânal la medic. Casele de toleranţă ar putea să apară din nou pe plaiurile mioritice. Un proiect legislativ referitor la legalizarea prostituţiei a fost prezentat de curând, în Parlamentul României, de deputatul Silviu Prigoană. Autorul acestei iniţiative spune că şi-a propus să clarifice „situaţia socială a persoanelor care oricum activează în domeniu (prin intrarea acestora în sistemele de asigurări sociale, de sănătate, de pensii), ceea ce ar duce la majorarea veniturilor care ajung la bugetul de stat”. În cazul în care proiectul se va concretiza, prostituatele ar urma să aibă carnete de sănătate. Prostituţia ar urma să fie practicată doar de persoane care au împlinit vârsta de 20 de ani, apte din punct de vedere medical şi “autorizate legal”. Proiectul de lege mai prevede faptul că spaţiul folosit pentru întâlnirile cu clienţii trebuie să fie “destinat exclusiv acestui scop”. În plus, în imobil nu trebuie să locuiască minori. Iniţiativa mai prevede că prostituatele vor fi obligate să meargă lunar la un control medical şi să afişeze tarifele practicate.

PESTE 2.000 DE AMENZI. De la începutul acestui an şi până în prezent, poliţiştii constănţeni au dat nu mai puţin de 2.086 de sancţiuni contravenţionale pentru prostituţie, în valoare totală de 860.000 de lei. Aceştia spun că există prostituate pe numele cărora s-au emis peste 100 de amenzi. Cu toate acestea, contravenientele se întorc la “locul de muncă” imediat după ce sunt lăsate să plece din secţiile de poliţie. “Ar fi mult mai bine dacă s-ar legaliza prostituţia, pentru că aşa nu ar trebui să ne mai ferim de poliţie şi am avea unde să stăm, nu am mai fi nevoite să îndurăm frigul sau să stăm prin maşini. Nu vom mai fi agresate de clienţi şi vom merge periodic la medic. Cred că dacă se legalizează această meserie vom fi mai în siguranţă. Eu am fost şi peste hotare şi aproape peste tot este aşa”, a declarat una dintre tinerele care practică prostituţia. Clienţii văd, însă, şi partea goală a paharului: “Sunt avantaje şi dezavantaje cu legalizarea prostituţiei. Dacă se legalizează, asta înseamnă că nu se va mai putea negocia preţul. Dacă vor funcţiona într-un imobil poate să-ţi vadă cineva maşina în parcare sau să te întâlneşti cu cineva cunoscut acolo. În schimb este mult mai bine pentru că ele vor fi mai îngrijite, vor face controale medicale periodice, ceea ce este important”.

BISERICA SE OPUNE. Aşa cum era de aşteptat, iniţiativa lui Silviu Prigoană a stârnit reacţii dure din partea Patriarhiei Române, care consideră că legiferarea prostituţiei nu rezolvă o problemă socială gravă, ci, dimpotrivă, amplifică fenomenul sub forma unei “sclavii motivate financiar”. “În acelaşi timp, legalizarea prostituţiei intensifică degradarea morală a societăţii, contribuie la proliferarea diferitelor boli şi la creşterea numărului divorţurilor, iar femeilor prinse în această sclavie li se afectează iremediabil sănătatea psihică şi fizică, precum şi demnitatea socială”, susţin reprezentanţii Patriarhiei Române. Aceştia au amintit faptul că ţara noastră a ratificat Convenţia ONU privind “Suprimarea traficului de persoane şi a exploatării prostituării altora”, prin care se obligă să nu legalizeze prostituţia. “Orice demers legislativ trebuie să aibă ca scop apărarea demnităţii persoanei şi a familiei, promovarea valorilor sociale şi a binelui comun, iar nu adâncirea crizei morale care a generat în parte criza economică la nivel internaţional. Având convingerea că poziţia Patriarhiei Române este împărtăşită de cele mai multe confesiuni creştine şi instituţii din România care apără demnitatea persoanei şi a familiei, le îndemnăm să se exprime public pentru respingerea unui demers legislativ dăunător vieţii spirituale, morale şi sociale a poporului român”, se precizează în comunicatul remis de Patriarhie.