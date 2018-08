Legătura între Feng Shui şi relaţiile romantice

Cu toţi ne dorim un partener cu care să ne întelegem şi să avem stabilitate şi sigurantă în cuplu, însă din ce în ce mai multe persoane experimentează tot mai des dezechilibrele, dizarmoniile sau chiar infidelitatea. În opinia expertului Feng Shui Georgiana Văsuian, acest lucru se întâmplă cel mai adesea din cauza energiilor cu influenţe negative în casa în care locuim.

Pentru a putea amplifica şansele de a atrage un partener, specialistul afirmă că o evaluare feng shui a casei ne poate ajuta, deoarece steaua zburătoare responsabilă cu relaţille romantice trebuie susţinută şi activată dormind pe ea.

“Este foarte important ca în dormitor să existe o stea bună de munte (steaua lui 8 din prezent), care reprezintă armonia umană. Această stea trebuie susţinută foarte bine cu ajutorul elementului pământ, adică prin obiecte de ceramică, cristale, obiecte roşii sau cu obiecte din lemn. Se recomandă să nu aşezaţi la întâmplare astfel de obiecte dacă nu ştiţi unde să le amplasati. Acest lucru poate duce la un dezechilibru şi vă poate aduce probleme pe care nu vi le doriţi. De aceea este de preferat să solicitati ajutorul unui specialist, care vă poate întocmi un raport feng shui al casei”, declară expertul în Feng Shui, Georgiana Văsuian.

Prin Feng Shui, oamenii pot afla când e benefic să se căsătorească

Oamenii, care au ales să trăiască după principiile Feng Shui, au primit mai multă armonie şi echilibru în cuplu. Prin analiza destinului, care se traduce prin „Cele 4 Coloane ale Destinului", putem afla de asemenea şi care este perioada optimă în care ne putem căsători. “Analiza celor 4 Coloane ale Destinului poate determina şi gradul de compatibilitate cu partenerul. Aspectul-cheie în Feng Shui este următorul: este îmbrăţişat de oameni care îşi doresc cu adevărat să facă o schimbare pozitivă în viaţa lor. Principiul feng shui este rezonanţa. Atunci când dormim şi lucrăm pe stele cu influenţe pozitive, în mod automat vom atrage în viaţa noastră lucruri bune. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu stelele cu influentă negativă - pe principiul rezonanţei vom atrage lucruri negative”, explică Georgiana Văsuian, specialist Feng Shui.

Nu există case identifice în Feng Shui

Fiecare spaţiu este diferit, de aceea oamenii au experienţe de viaţă diferite. Din acest motiv se realizează un raport feng shui pentru fiecare casa separat.

“Nu există o hartă prestabilită a energiilor, pentru că fiecare locuinţă are o poziţie diferită – au o altă poziţionare a faţadei, au puncte geografice diferite, altă formă interioară, un alt an în care a fost dată în folosinţă etc. De exemplu, cineva poate avea situat pe Nord dormitorul, altcineva poate avea bucătăria situată pe această coordonată şi acest lucru este total diferit. În urma analizei facute de un specialist feng shui, se pot face recomandări cu privire la amenajarea mobilierului şi aplicarea remediilor pentru anihilarea stelelor negative. Într-o casă decorată după principiile Feng Shui, nimic nu este pus la întâmplare. Într-o casă oarecare, se poate să întâlnim clopoţei metalici, fântâni artenziene, un covor negru la intrare, obiecte amplasate aparent întâmplător. Ei bine, aceste lucruri sunt puse din necesitate printr-o serie de calcule matematice complexe şi care au menirea de a aduce bunăstare şi echilibru într-un cămin”, conchide expertul în Feng Shui, Georgiana Văsuian.