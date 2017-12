Legea Abandonului şi a Adopţiei, modificate?

În cadrul unei mese rotunde s-a dezbătut, ieri, tema generică “Abandon şi Adopţie”. La eveniment au participat, pe lângă reprezentanţi ai instituţiilor de specialitate din Constanţa, directorul adjunct general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, Mihaela Ristea, preşedintele Crucii Roşii, filiera Constanţa, Carmen Lungu, preşedintele Organizaţiei de Femei a Partidului Conservator filiera Judeţeană Constanţa, Mariana Bolches şi deputatul PSD, Antoanella Marinescu. “La ora actuală, peste 40.000 de copii sunt abandonaţi, reprezentând o problemă acută care a înregistrat creşteri în ultima perioadă. Din cauza sărăciei, a lipsei de educaţie în şcoli, multe tinere ajung să aibă copii de la vârste foarte fragede, pe care, de cele mai multe ori îi abandonează în spitale. Pe de altă parte, măsurile de austeritate impuse de stat au împins tot mai mulţi părinţi să plece la muncă în străinătate, lăsându-şi copiii în grija unor persoane iresponsabile. În felul acesta va creşte numărul de copii care ajung pe stradă şi delicvenţa juvenilă”, a declarat deputatul PSD, Antoanella Marinescu. Reprezentantele instituţiilor publice sunt de părere că atât Legea Adandonului cât şi a Adopţiei trebuie modificate. “Părinţii care îşi abandonează copiii să fie traşi la răspundere şi nu doar să li se întrerupă drepturile părinteşti, iar Legea abandonului să fie mai accesibilă”, a declarat directorul adjunct general al DGASPC Constanţa, Mihaela Ristea. La eveniment a fost prezentă o mamă care în urmă cu câţiva ani a adoptat o fetiţă. “Mi-am dorit foarte mult să am un copil, însă singura soluţie a fost adopţia. Din 2003 am început procedurile şi abia în 2006 am devenit mamă. Trei ani a durat procedura de adopţie, nu a fost uşor, dar acum sunt fericită”, a declarat mama unei fetiţe adoptate, Laura Costandachi.