Legea amnistierii, aprobată de Comisia de muncă a Senatului

09:40:40 / 26 August 2014

'ce-ti doresc eu tie,dulce Romanie'

Citesc cu ingrijorare postarile oamenilor si imi dau seama ca ne meritam soarta. Oare in aceasta tara nu exista decat psd-isti si basisti ??? A calculat cineva cati bani au fost risipiti cu aceste ''calcule gresite'' de pensii ??? Oare nu este firesc ca acesti bani sa fie recuperati de la cei care au "calculat gresit" sau de la cei care au declarat cu rea vointa ? Oare nu este firesc sa raspunda si penal pentru acest lucru ??? Daca dorim sa traim intr-o societate armonioasa trebuie sa invatam a ne respecta intre noi. Trebuie sa invatam ca cine greseste trebuie sa plateasca fara a conta faptul ca se numeste Ponta,Basescu,Mazare,Udrea,Constantinescu,Iliescu,Voiculescu,etc. Oare nu este firesc ca oamenii sa aiba acces la informatii despre cheltuirea banului public ??? De ce cand se dovedeste ca unul sau altul a comis un abuz,un furt, acesta trebuie sa fie luat sub aripa protectoare a partidului si,ce este cel mai rau,cetatenii in loc sa-l omoare cu pietre se impart in acuzatori si aparatori doar pe criterii de simpatie ?