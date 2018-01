Legea antifumat ar putea fi „îmblânzită“? Vezi în ce condiții!

N-au trecut nici doi ani de la adoptarea legii care interzice fumatul în spațiile publice și deja ea ar putea fi modificată. Senatorul PSD de Constanța Nicolae Moga a confirmat această informație și a precizat că, în momentul de față, mingea este în terenul Camerei Deputaților, care trebuie să ia decizia definitivă.

N-au trecut nici doi ani de la adoptarea legii care interzice fumatul în spațiile publice și deja ea ar putea fi modificată. Senatorul PSD de Constanța Nicolae Moga a confirmat această informație și a precizat că, în momentul de față, mingea este în terenul Camerei Deputaților, care trebuie să ia decizia definitivă. „Legea fumatului a fost modificată în Senat, acum ea este la Camera Deputaţilor, de aproape un an de zile. Ea trebuie introdusă pe ordinea de zi, pentru că e cameră decizională. Noi, la Senat, am modificat legea, în sensul în care am fost de acord cu fumatul în spațiile special amenajate, dotate cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului. Aşa cum există şi în străinătate, în aeroporturi, de exemplu, unde sunt spaţii speciale, aşa am modificat şi noi legea. Acum, să vedem dacă o bagă pe ordinea de zi Camera Deputaților. Obligat trebuie să o treacă pe ordinea de zi pentru că noi am trecut-o la Senat. Dacă o bagă pe ordinea de zi și nu o discută, atunci poate să treacă tacit cu modificările de la Senat. Dacă o modifică, ea este decizională la legea fumatului. Am modificat legea luând detalii din legislaţia europeană. Din punctul meu de vedere, nu-i putem neglija pe cei şase milioane de fumători”, a declarat senatorul Nicolae Moga, citat de DCNews.

CONTROVERSATĂ DINAINTE DE A FI ADOPTATĂ

Amintim că legea antifumat a stârnit controverse încă dinainte de a fi adoptată și a intra în vigoare. În urmă cu mai bine de doi ani, au fost propuse mai multe amendamente, prin care s-a dorit redefinirea noțiunii de „spațiu public”. De asemenea, anul trecut, Senatul a adoptat mai multe modificări privitoare la faptul că fumatul ar trebui permis pe terase și în locurile dotate cu instalații de aerisire și evacuare a fumului. Cu toate acestea, membrii Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților nu au fost de acord cu aceste modificări, așa că le-au respins una câte una. „Conform Deciziei nr. 29/2016 a Curţii Constituţionale, Constituţia României nu consacră dreptul la fumat şi nici drepturi specifice/distincte ale fumătorilor. Prin urmare, nu poate fi susţinută necesitatea unor modificări ale legislaţiei curente care să asigure cadrul legal care să permită crearea unor spaţii dedicate fumatului”, arată deputații. Însă decizia Comisiei de Sănătate nu este obligatorie pentru plenul Camerei Deputaților.

CE PREVEDE LEGEA ÎN PREZENT

În forma inițială, legea interzice fumatul în spațiile publice închise. Prin spațiu închis se înțelege orice încăpere care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitată de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Conform actului normativ, în această categorie sunt incluse toate localurile (cafenele, restaurante, baruri, cluburi) care funcționează într-un spațiu închis, indiferent de suprafață și de dotări. Interdicția se aplică și în cazul teraselor acoperite și mărginite de cel puțin doi pereți. De asemenea, nu aveți voie să vă atingeți de țigări nici la locul de muncă în instituțiile publice, unitățile sanitare și de învățământ, centrele de asistență socială și protecția copilului, mijloacele de transport în comun, gări și taxiuri. Fumatul este interzis inclusiv în apropierea locurilor de joacă, fie că sunt acoperite sau în aer liber. Cu toate acestea, fumatul este permis în continuare în spațiile deschise (cu excepția locurilor de joacă), în camerele special amenajate din aeroporturi și în celulele penitenciarelor de maximă siguranță. În afară de fumatul în spațiile publice, actul normativ mai interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, precum şi vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.