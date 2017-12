Legea care prevede scăderea pragului la referendum, menţinută

În urmă cu câteva zile, Camera Deputaţilor a adoptat o nouă Lege a referendumului, care reduce pragul electoral de la 50 % la 30%. Însă, acest lucru a stârnit nemulţumirea Opoziţiei, care, în frunte cu Traian Băsescu, a acuzat Puterea că a modificat legea fără un sprijin popular consistent. Drept urmare, PDL, UDMR şi PP-DD au depus o contestaţie la Curtea Constituţională Română. În aceaste condiţii, preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a afirmat că Parlamentul nu va reveni asupra deciziei privind reducerea pragului la referendum, punctând că preşedintele Traian Băsescu are dreptul constituţional să retrimită proiectul legislativului dacă decide în acest sens. În altă ordine de idei, liderul PNL a mai subliniat că Parlamentul va fi unul bicameral, arătând că Opoziţia nu ar trebui să se „scandalizeze”. „Vom vedea care va fi votul plenului Parlamentului şi vom vedea care va fi votul cetăţenilor. Eu ştiu următorul lucru: noi, cei din USL, am candidat spunând foarte clar că vrem să modificăm Constituţia, că vrem să păstrăm Parlament bicameral - oamenii ne-au dat votul. Nu cred că este ceva care să scandalizeze Opoziţia sub aspectul procedurii”, a arătat Antonescu. Preşedintele Traian Băsescu a afirmat, vineri, că nu este de acord cu scăderea pragului de validare a unui referendum la 30%, punctând că va reacţiona pe acest subiect în curând.