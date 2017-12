Legea de funcţionare a voluntarului de Poliţie ar putea fi modificată

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) intenţionează să propună legislativului un proiect de lege privind modificarea statutului voluntarului în Poliţia Română, acesta urmînd să intre în dezbatere pînă la sfîrşitul acestui an, a declarat ieri cms. şef din IGPR Mihai Pruteanu. \"În acest moment, statutul voluntarului din Poliţie este reglementat după Legea 195 din 2000, care nu-i oferă niciun drept, nu are niciun fel de protecţie şi nici nu este remunerat. Vrem ca, prin această nouă lege, să intrăm şi noi în pas cu ceea ce se întîmplă în celelalte state ale Uniunii Europene cu voluntarul din Poliţie”, a precizat Mihai Pruteanu. Acesta a spus că pentru elaborarea proiectului de lege s-a inspirat din statutul poliţistului voluntar din mai multe ţări ale Uniunii Europene, dar şi din SUA. \"Va trebui să găsim varianta prin care să delimităm exact ceea ce are de făcut voluntarul, precum şi un mod prin care el să se distingă de civili. Vrem, de asemenea, ca voluntarul să aibă mai multă consistenţă. Acum, spre exemplu, dacă el participă la o misiune de menţinere a ordinii publice alături de un poliţist şi este rănit sau răneşte pe cineva nu are absolut niciun drept. Practic, voluntarul este doar un însoţitor care să ofere protecţie poliţistului”, a spus Pruteanu, care a participat, la Sibiu, la un seminar privid statutul poliţistului voluntar în Olanda. În Olanda spre exemplu, poliţistul voluntar este instruit în cadrul Academiei de Poliţie, deţine uniformă şi armă, el putînd chiar să aplice amenzi. De asemenea, un poliţist voluntar în Olanda este remunerat, însă suma este simbolică, aproximativ 100-200 euro pe an. În România există peste 10.000 de voluntari. În acest moment, orice persoană poată să devină voluntar dacă are vîrsta de minimum 20 de ani, nu are cazier şi are un comportament foarte bun.