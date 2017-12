Legea desparte o fetiță de cei cărora le spune ”mamă” și ”tată”

Doi soți din localitatea constănțeană Cumpăna, Florica și Aurel Nae, trăiesc o dramă de neimaginat. Fetița pe care au crescut-o de când era doar un ghemotoc le-a fost luată și a fost dată spre adopție unei alte familii. Coca, așa cum e alintată în familie, este un copil abandonat la naștere, iar cumnata Floricăi a luat-o în plasament, ca asistent maternal. Cea mică și-a ales părinții în persoanele celor doi, care sunt căsătoriți de 17 ani, dar nu au putut avea copii. ”Sora soțului a crescut-o de la patru luni și jumătate, iar cum noi locuim împreună, în familie extinsă, am fost zilnic alături de ea. Acest copil (Coca - n.r.) s-a atașat de mine extraordinar de mult și mi-a zis ”mamă” fără să îi cer. Soțului îi recunoștea pașii. După aceea am simțit că e copilul meu, ce o durea pe ea mă durea și pe mine”, mărturisește Florica. Tocmai pentru că fetița a devenit copilul pe care nu l-au avut niciodată, Florica și Aurel și-au luat atestat de părinți care pot adopta, astfel încât să nu mai poată fi despărțiți de micuță. Ei spun însă că, la acel moment, pentru Coca nu se deschisese procedura de adopție. ”Nu puteam să ne atestăm imediat, abia venisem din Italia, iar legea nu ne permitea. A durat până ne-am obținut atestatul, până și-a găsit soțul de muncă. Însă atunci am aflat că fetița nu are certificat de naștere și nu poate fi adoptată”, povestește Florica. În urmă cu doar câteva luni, reprezentanții Direcției pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța au decis ca micuța să fie încredințată unei familii adoptive. Alta decât cea care o crescuse timp de doi ani și de care Coca se atașase. Și asta deoarece între timp, spune Florica, pentru fetiță se deschisese procedura de adopție, însă soții Florica și Aurel nu fuseseră anunțați.

”NE-AU SPUS CĂ MAI SUNT ȘI ALȚI COPII” ”DGASPC trimite dosarele copiilor adoptabili către București. De acolo vine o listă de 10 familii, iar din această listă se alege familia cea mai potrivită pentru copil. A fost ales alt cuplu. Am fost personal la DGASPC să le aducem aminte celor de acolo că noi dorim acest copil. Ne-au spus (reprezentanții DGASPC - n.r.) că mai sunt și alți copii”, spune femeia. Atunci când au fost nevoiți să se despartă, copilul plângea și își striga mama, însă în zadar. Micuța a fost smulsă din brațele femeii, fără ca autoritățile să țină cont de lacrimile copilului și ale celei căreia ea îi spune „mamă“. Acum, cei doi soți luptă în instanță pentru a recupera copilul. Însă, cum perioada de acomodare la familia căreia a fost încredințată se apropie de final, Florica se teme că instanța va încuviința adopția și ar putea să o piardă pentru totdeauna. ”Am filme când se ascundea în pătură să nu mai plece de la mine. Sunt conștientă că instanța ar putea să încuviințeze adopția, însă eu o să lupt până în pânzele albe”, potrivit femeii. Prietenii familiei au lansat o petiție pe internet, prin care cer ”să fie adusă înapoi acasă fetița despărțită de mami și tati”. Petiția a strâns deja peste 1.300 de semnături (CEREM SA ADUCETI ACASA FETITA DESPARTITA DE "MAMI SI TATI"!!!). Până la închiderea ediției, reprezentanții DGASPC nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere. Vom reveni cu detalii!