Legea Educaţiei se va modifica

Premierul Victor Ponta a declarat că Legea educaţiei ar putea fi schimbată până la sfârşitul anului, întrucât are „prevederi aberante”, „care împiedică promovarea unor noi cadre didactice”. „Universităţile din ţară sunt afectate de acele prevederi aberante cuprinse în urmă cu un an şi jumătate, aproape doi ani, în Legea educaţiei, prevederi care împiedică, de fapt, promovarea unor noi cadre didactice. Din cauza unei legi negândite şi promovate de un ministru şi de nişte oameni care habar n-aveau cum funcţionează învăţământul universitar, de un an şi jumătate nu mai promovează profesori tineri, pentru că au fost puse condiţii de aşa natură încât să nu le îndeplinească nimeni”, a spus primul ministru. El a adăugat că, deşi este posibil ca modificarea actului normativ să se producă până la sfârşitul anului, schimbările aduse vor intra în vigoare de anul viitor. (A.J.)