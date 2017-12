Legea energiei, restrictivă pentru unii investitori

Investitorii privaţi sunt îngrijoraţi de unele prevederi ale Legii energiei electrice, care blochează finanţarea finanţarea proiectelor, spune Ştefan Botezatu, partener coordonator practică energie la firma de avocatură Kinstellar. \"Unele prevederi din Legea energiei blochează finanţarea proiectelor\", a afirmat Botezatu în conferinţa Mediafax Talks about Energy. Legea prevede că producătorii sunt obligaţi să tranzacţioneze energia prin platforme specifice, precum OPCOM. Botezatu a precizat că unii investitori sunt nemulţumiţi că legea energiei îi obligă să tranzacţioneze energia doar prin OPCOM. El a adăugat că un alt motiv de nemulţumire este prevederea din lege prin care Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei are posibilitate să aplice companiilor sancţiuni cu procente din cifra de afaceri pentru încălcări repetate ale licenţelor de funcţionare. Alexandru Săndulescu, director în Ministerul Economiei, prezent în conferinţă, a afirmat că unele prevederi din Legea energiei au \"o anumită zonă de ambiguitate\". \"Toate tranzacţiile cu energie trebuie făcute pe OPCOM, asta probabil că deranjează. Ieri (marţi - n.r.) am primit o propunere de modificare a legii, semnată de Asociaţia Furnizorilor de Energie, Asociaţia Română pentru Energie Eoliană şi asociaţia unor companii din zona energiei solare. Mâine (joi - n.r.) va fi şi o întîlnire a AmCham, unde se va discuta acest aspect\", a spus Săndulescu. Valentin Mircea, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, a afirmat că legea energiei este bună şi poate contribui, prin unele prevederi, la disciplinarea companiilor din piaţa de energie. \"Noi considerăm că legea energiei este bună. Este bine că există prevederi prin care se pot da sancţiuni mai mari . Evident, dacă poţi da sancţiuni mai mari, nu înseamnă că trebuie să le aplici tot timpul. Dar este bine că ele există, poate ajută la disciplinarea operatorilor\", a afirmat Mircea. În replică, consilierul primului ministru, Remus Cernea, a declarat, ieri, că în două săptămâni ar putea fi aprobate unele modificări aduse la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale referitoare la deblocarea finanţării pentru proiectele din resurse regenerabile. \"Astăzi (miercuri, n.r.) a fost agreat în principiu un draft de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolelor 23 şi 28 din Legea 123/2012, astfel încât să fie deblocată finanţarea pentru proiectele din resurse regenerabile. Textul final urmează să fie dat publicităţii în curând. Anticipez că va fi vorba de câteva zile, o săptămână, două. Sperăm ca Ordonanţa să fie asumată de Guvern în curând\", a menţionat Cernea.