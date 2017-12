„Legea exportului paralel de medicamente ne condamnă la moarte“

Asociaţia Pacienţilor Cronici din România susține că legea exportului paralel de medicamente este o condamnare la moarte pentru bolnavii care oricum sunt văduviţi de multe dintre tratamente. Pacienţii îi cer preşedintelui Klaus Iohannis respingerea acestui act normativ. ”Pentru sistemul sanitar, această lege înseamnă acea nepăsare dintotdeauna, iar pentru pacienţi, dezastru. Am fost fost condamnaţi la moarte, în mod oficial. Ne opunem pentru că medicamentele noastre au început să dispară încă din 2015. Unele au dispărut complet de pe piaţa noastră, iar altele merg la exportul paralel. De atâţia ani de zile, noi reclamăm acest comerţ intracomunitar, de altfel, legal, dar care ne lasă pe noi, pacienţii, fără tratamentele vitale şi sunt tratamente de duzină, ieftine pe care nu le mai găsim. Pacienţii noştri sunt nevoiţi să se aprovizioneze de pe piaţa europeană, de multe ori cumpărând medicamentele dedicate pacienţilor români, cu RCP-ul în limba română, iar cei care nu au bani renunţă la tratament. Am luat atitudine şi i-am cerut preşedintelui să nu promulge această lege, ci să fie întoarsă la Parlament şi să fie în dezbatere publică şi să aibă acordul tuturor actorilor din Sănătate”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pacienţilor Cronici din România, Cezar Irimia, citat de Mediafax. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care permite persoanelor juridice autorizate să elibereze tratamente către populaţie să desfăşoare şi activitatea de distribuţie angro de medicamente. Concret, legea le permite distribuitorilor să cumpere medicamente ieftine, din România, ca apoi să fie vândute mai scump în alte ţări. Din acest motiv, chiar şi producătorii de medicamente îşi fac griji că, astfel, multe medicamente vor dispărea în continuare de pe piaţa de la noi din ţară. ”Asemenea activităţi sunt perfect legale, dar ele trebuie monitorizate cu grijă pentru a nu exista derapaje şi a nu exista riscuri majore de dispariţie a anumitor medicamente de pe piaţa românească. Aceasta este îngrijorarea noastră. Cauza fundamentală pentru care medicamentele părăsesc România este aceea că metodologia de calcul al preţului medicamentelor nu este adaptată prezenţei ţării noastre în Uniunea Europeană. Legislaţia şi ideea de a avea un preţ minim european pentru nişte produse care circulă liber în spaţiul european generează această hemoragie de produse de pe piaţa românească, către pieţe unde preţurile sunt mai mari. Fenomenul este normal, este un fenomen economic pe care celelalte ţări din Uniunea Europeană încearcă să îl valorifice la maxim pentru că au tot interesul să cumpere medicamente mai ieftine de pe alte pieţe unde nu se ţine cont de o realitate economică, obiectivă, cum este cea în care evoluăm în acest moment”, a explicat directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu. Producătorii de medicamente atrag atenţia că, prin această lege, există un risc şi pentru adâncirea crizei de vaccinuri de la noi din ţară. ”Practic, noi pentru absolut toate medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală avem preţurile cele mai mici din UE şi în continuare vom fi o ţintă pentru lucrul acesta. Parţial, s-a înţeles la nivelul Ministerului Sănătăţii că există un risc major în ceea ce priveşte vaccinurile. Preţul lor se calculează la nivelul mediei celor mai mici trei preţuri din Uniunea Europeană, nu că ar ajuta foarte mult, dar măcar se elimină extremele prin această medie şi, cât de cât, situaţia este mai echilibrată. Echilibrarea se va vedea doar la un orizont de timp de şase luni, un an, deoarece criza vaccinurilor ste mult mai profundă şi tragem după noi aceste consecinţe”, a adăugat Zaharescu. Cadrele medicale, care lucrează în mod direct cu pacientul, spun că au motive reale de îngrijorare faţă de această lege care ar putea afecta bolnavul. ”Exportul paralel este o practică permisă de legile europene, dar, din punct de vedere etic, eu consider că populaţia României trebuie protejată şi pacienţii români trebuie să aibă acces la medicamente de care au nevoie fără să încurajăm modalităţi prin care aceste medicamente ar dispărea de pe piaţă. Practic, pacienţii din ţările unde se vinde mai scump vor avea acces la medicamente cu preţ mai mic. Este posibil ca această lege să facă unii producători să prefere să nu mai aducă în România anumite tratamente. Ceea ce ar fi dificil şi pentru pacient, şi pentru medic. Din punctul meu de vedere, ca practician, eu cred că legislaţia trebuie să protejeze pacientul român”, a afirmat preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, Rodica Tănăsescu. Iniţiativa legislativă a fost adoptată, miercuri, cu 154 de voturi “pentru”, 78 “împotrivă” şi 2 abţineri. Proiectul de lege a fost respins de Senat în septembrie 2016. Camera Deputaţilor este for decizional. Iniţiatorii proiectului de lege sunt parlamentari ai PSD şi ai minorităţilor naţionale.