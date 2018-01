Legea falimentului personal a intrat în vigoare, dar nu poate fi aplicată

Legea insolvenţei persoanelor fizice, amânată deja de trei ori, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicată din cauza unor blocaje procedural, a anunţat luni CITR, cea mai mare casă de insolvenţă din România. Teoretic, de la începutul acestui an, românii aflaţi în incapacitate de plată s-ar putea proteja de executarea silită, însă nu au cui să adreseze dosarul de insolvenţă, informează news.ro. Cele mai importante probleme sunt, în opinia CITR, faptul că nu s-au constituit comisiile de insolvenţă la nivel local, unde ar trebui să fie depuse dosarele de insolvenţă, şi că nu s-a publicat Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, adică specialiştii autorizaţi să se ocupe de acest tip de procedură. "Vorbim despre o lege extrem de importantă pentru sănătatea fluxului economic şi pentru protecţia socială, care în România vine târziu şi care, mai grav, este inaplicabilă. Şi dacă am avea astăzi comisiile locale înfiinţate, ar mai fi nevoie de cel puţin câteva luni pentru definitivarea logisticii de lucru, pentru informarea cetăţenilor cu privire la procedură, precum şi pentru definitivarea listei de specialişti care vor fi desemnaţi de comisii să administreze procedura pentru persoane fizice. Vorbim deja de peste doi ani despre lupul care vine la oi, iar evenimentul ne-a prins tot nepregătiţi. Tot ce mai putem face până când legea va deveni funcţională, este să depunem un efort comun de informare pentru debitorii neavizaţi, persoane fizice", a declarat Vasile Godîncă-Herlea, director general al CITR.

Printre principalele beneficii pe care le aduce o astfel de lege în rândul românilor care se confruntă cu probleme financiare sunt: asigurarea unor mecanisme de ştergere sau de reeşalonare în anumite condiţii a datoriilor, educaţia financiară, protecţia socială a unor categorii sociale vulnerabile, sau protecţia de executare silită, adaugă reprezentanţii CITR.

Legea insolvenţei personale are deja un istoric de zeci de ani în alte ţări (în Franţa din anul 1989, iar în Germania, din 1999). În Cehia, care are o populaţie de două ori mai mică decât a României, legea insolvenţei persoanei fizice a intrat în vigoare în 2008, an în care s-au înregistrat peste 5.000 de solicitări, din care 1.300 au fost proceduri deschise (dosare care s-au calificat pentru procedura de insolvenţă din totalul de cereri depuse).

În anul 2014 numărul de solicitări din Cehia era deja de şapte ori mai mare (35.000 de dosare) faţă de 2008, iar numărul de proceduri deschise era semnificativ: aproximativ 28.000 din cele 35.000, cu o descărcare de datorii (ştergerea datoriilor care nu pot fi plătite în urma procedurii de insolvenţă) în aproximativ 7% din totalul dosarelor în care a fost deschisă procedura de insolvenţă. CITR, liderul pieţei de insolvenţă din România, a distribuit creditorilor peste 200 de milioane de euro în ultimii trei ani.