Legea insolvenţei nu iartă datornicii

În contextul actual al crizei economico-financiare, solicitările de insolvenţă se înmulţesc de la o zi la alta. Unii agenţi economici au înregistrat datorii, fie la terţi, fie la bugetul de stat, iar de aici până la intrarea în insolvenţă nu a fost decât un pas. Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, dacă în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, un număr de 168 de firme nu au mai avut bani pentru a-şi plăti datoriile, în aceeaşi perioadă a acestui an, nu mai puţin de 245 de companii au intrat în procedura insolvenţei. Şeful Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor Bugetare din cadrul DGFP Constanţa, Luminiţa Crudu, a declarat că în evidenţele instituţiei figurau, la data de 31 martie, 2.134 de societăţi aflate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o creanţă în sumă de 1.424.135.097 lei. „Din aceste societăţi, 484 sunt în insolvenţă, cu o valoare a creanţelor de 355.344.212 lei, 1.635 de societăţi sunt în faliment, cu o creanţă de 1.033.100.247 lei şi 15 sunt în reorganizare judiciară, cu o sumă a creanţelor de 35.690.638 lei”, a declarat Luminiţa Crudu. În primele trei luni ale acestui an au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială 66 de cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei. Şeful Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor spune că valoarea totală a creanţelor pentru care au fost promovate cereri sau se află în curs de promovare este în sumă de 31.649.078 lei. Ea a afirmat că, în acelaşi interval, au fost recuperate, în cadrul procedurii insolvenţei, de la societăţile aflate în faliment, inclusiv reorganizare, creanţe în sumă de 1.114.700 lei. Specialiştii în insolvenţă spun că numărul mare de societăţi care au intrat în insolvenţă este justificat în contextul economic actual. „Creşterea costurilor şi diminuarea veniturilor au afectat firmele. Dacă companiile mari au încercat să se păzească de criză prin restructuarea activităţii şi reducerea costurilor, firmele mici nu au avut nicio putere. În aceste condiţii, creditorii au început să formuleze solicitări de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru a-şi recupera datoriile, în timp ce debitorii au solicitat intrarea în insolvenţă pentru a se pune la adăpost de creditori”, a declarat practicianul în insolvenţă Alexandru Georgescu. El a afirmat că procedura insolvenţei are şi o serie de avantaje, printre care întreruperea oricărei proceduri de executare silită aflată în desfăşurare, dar şi faptul că dobânzile şi penalităţile pe care trebuie să le plătească firma se suspendă, iar creanţa nu mai creşte. „Insolvenţa este recunoaşterea unui stări de fapt, a unei neputinţe, prin care debitorul intră sub supraveghere specială din punctul de vedere al managementului pentru a se găsi o soluţie de redresare”, a subliniat Georgescu.