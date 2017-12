Legea parteneriatului public-privat, aprobată pe articole

Camera Deputaţilor a aprobat ieri, pe articole, proiectul de lege privind parteneriatul public-privat. “Exista un vid legislativ, în ciuda faptului că noi avem o Lege a parteneriatului public-privat 178/2010. În temeiul acelei legi nu s-a făcut niciun proiect până astăzi şi motivul pentru care nu s-a făcut niciun proiect este că însăşi legea bloca parteneriatele, pentru că interzicea participarea parteneriatului public la finanţarea investiţiei, or practica europeană şi logica reglementării în parteneriatul public-privat sunt tocmai ca autoritatea publică să fie cea care finanţează, dar pe terrmen foarte lung după ce, iniţial, partenerul privat construieşte pe banii lui obiectivul de interes pentru comunitate”, a declarat Dan Şova. El a arătat că “avantajul mare al noii legi este că dă posibilitatea unei autorităţi centrale sau locale ca, pe banii pe care îi are, să facă mai multe obiective în acelaşi timp, să le termine rapid în loc să aştepte până i se aprobă creditele la bugetul de stat sau până are bani în buget”.