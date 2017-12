Legea pensiilor = de la muncă, direct la cele veşnice!

LEGEA PENSIILOR, ADOPTATĂ TACIT, CU VITEZA FULGERULUI. Legea pensiilor, adoptată tacit de Senat, a stârnit reacţii vii în rândul tuturor românilor încadraţi în câmpul muncii. \"Minciună, neruşinare, dispreţ - acestea sunt cuvintele care pot califica un proces destul de lung care a culminat cu adoptarea de către Camera Deputaţilor a noii Legi a sistemului public de pensii. O majoritate parlamentară care ar trebui să crape de ruşine a adoptat o lege profund antipopulară, în dispreţul total al angajamentelor asumate în faţa organizaţiilor sindicale. Am fost minţiţi la cel mai înalt nivel în legătură cu anumite modificări de bun simţ pe care le ceruserăm în discuţiile cu guvernul, pe proiectul noii legi a pensiilor\", se arată într-un comunicat remis ieri de Blocul Naţional Sindical (BNS). Sindicaliştii cer preşedintelui României să retrimită Legea pentru reexaminare, solicitând Avocatului Poporului să se autosesizeze şi să conteste legea pe motiv de neconstituţionalitate. Sindicaliştii au cerut în nenumărate rânduri păstrarea unei minime demnităţi pentru pensionarii prezenţi şi viitori şi au primit asigurări că lucrurile se vor îndrepta pe făgaşul normal, dar constată acum că au fost minţiţi. \"Aşa cum am fost minţiţi când premierul şi ministrul Muncii ne-au asigurat că, în noua lege, valoarea punctului de pensie va fi de cel puţin 40% din salariul mediu brut pe economie în 2011\", se arată în comunicatul BNS. Potrivit noului proiect, cei care au lucrat doar în condiţii speciale sunt obligaţi să lucreze cu cinci ani în plus, \"probabil din calculul cinic conform căruia cei în cauză se vor transfera de la muncă, direct la cele veşnice\", precizează sindicatele. BNS consideră forma în care a fost adoptată noua lege a pensiilor o insultă şi în acelaşi timp un atentat la existenţa şi demnitatea românilor truditori din toate domeniile. \"Calculul strict contabil făcut în materia acestei legi nu poate masca fundamentul de minciună, neruşinare şi dispreţ faţă de propriii cetăţeni, pe care se situează, în egală măsură, guvernanţii şi majoritatea parlamentară care-i susţine\", subliniază BNS. Sindicaliştii consideră adoptarea acestei legi \"picătura care a umplut paharul\". \"Dacă cineva mai avea nevoie de un alt argument pentru a constata incompetenţa şi nocivitatea actualului Guvern, acum îl are. Tot aşa cum şi noi, sindicaliştii din BNS, avem argumentul de a aştepta alături de noi, la proteste, pe toţi nemulţumiţii sub o singură revendicare: Jos Guvernul\", precizează BNS. Şi vicepreşedintele \"Cartel Alfa\", Liviu Apostoiu, în consens cu BNS, a precizat că Guvernul adoptă legi \"pe bandă rulantă, înţelegând că trebuie să o ia înaintea sindicatelor\" şi din această cauză protestele confederaţiilor sindicale sunt grăbite şi nu foarte bine organizate

Menţionăm că proiectul Legii pensiilor a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, cu 170 voturi \"pentru\", două \"împotrivă\" şi trei abţineri, în absenţa reprezentanţilor PSD şi PNL. Discuţiile asupra legii au fost marcate de controverse între reprezentanţii puterii şi cei ai opoziţiei, un moment semnificativ fiind cel în care deputaţii s-au pronunţat asupra vârstei standard de pensionare. După ce au votat de trei ori asupra aceluiaşi amendament, deputaţii au adoptat varianta iniţială aprobată de Senat, potrivit căreia vârsta de pensionare va fi atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi de 65 de ani. Ei au respins astfel propunerea Comisiei de muncă, potrivit căreia vârsta de pensionare pentru femei urma să fie de 63 de ani. Discuţiile pe tema punctului de pensie au generat de asemenea dezbateri aprinse. PSD a părăsit sala înaintea votului, cerând majorarea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut lunar. Deputaţii PNL, la rândul lor, au părăsit sala, după votul asupra articolului referitor la punctul de pensie. În cursul dezbaterilor, deputaţii au mai stabilit integrarea în sistemul unitar de pensii a cadrelor militare în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Legea sistemului unitar de pensii a trecut prin aprobare tacită de Senat, iar Camera Deputaţilor este forul decizional. După adoptare, actul normativ urmează să fie transmis preşedintelui spre promulgare.