Legea pensiilor va îndrepta „uriaşa nedreptate” din sistem? Aflăm joi!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, s-au întâlnit miercuri, la Parlament, pentru a discuta despre forma finală a legii pensiilor, care ar urma să fie prezentată joi. Dragnea spunea că această lege ar urma să "reaşeze un sistem uriaş şi care a tot fost complicat de-a lungul anilor", în timp ce Vasilescu anunţa că cei care vor să îşi spună punctul de vedere referitor la proiect vor putea să trimită mesaje la minister, scrie news.ro.

Legea pensiilor va fi prezentată joi, în ansamblu, şi va rămâne o lună în dezbatere publică până în data de 8 septembrie, apoi va fi avizată de alte ministere, pentru a se transforma în proiect de lege al Guvernului şi va ajunge în Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la România TV. Ministrul Muncii spunea că toată lumea poate să-şi spună punctul de vedere pe lege, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare în neregulă sau să ceară anumite modificări. "Joi va fi prezentarea legii în ansamblu. Vor fi câteva noutăţi. Va rămâne o lună în dezbaterea publică. Fiecare cetăţean al României poate trimite adresă la Ministerul Muncii în care să spună ce îl deranjează în această lege. Vom avea discuţii cu organizaţiile de pensionari din toată România, ne vom deplasa în teritoriu pentru a sta de vorbă cu organizaţiile de pensionari din diferite judeţe ale ţării. În luna septembrie, după ce se încheie dezbaterea publică de o lună, va trece prin avizarea altor ministere, ca să se transforme în proiect de lege al Guvernului, apoi va ajunge în Parlament, unde va fi dezbătută. Cred că e în interesul fiecărui pensionar din această ţară ca această lege să fie cât mai repede adoptată, pentru că urmează o perioadă ca să fie făcute calcule pentru cinci milioane de pensii. Ca să putem să o aplicăm pe noua formulă care aduce o creştere în plus faţă de formula actuală, automat ar trebui să o avem cât mai repede adoptată", a explicat Olguţa Vasilescu, potrivit sursei citate.

Lia Olguţa Vasilescu a dat asigurări că nicio pensie nu va scădea, iar vârsta de pensionare nu se va modifica. Iniţial, au existat trei formule de calcul, iar în urma simulărilor a fost aleasă una. "Pensia va fi egală cu numărul de puncte X VPR, VPR-ul este valoarea punctului de pensie, valoarea punctului de referinţă, împărţit la 25, 25 care este un parametru determinat de vechimea medie din ultimele 4 legi ale pensiilor. Ei bine, VPR-ul va fi 1.875 la nivelul anului 2021, cât va însemna punctul de pensie atunci, împărţit la 25, deci dă cifra de 75, care va fi 75 de lei. Apoi, numărul de puncte înseamnă suma punctajelor anuale. Deci se înmulţesc acestea - nr. de puncte şi cu valoarea punctului de referinţă. Şi am luat şi un exemplu, ca să fie şi mai uşor de priceput pentru toată lumea - 40 de puncte, să zicem, ori 75, care este VPR-ul, există o pensie de 3.000 de lei. Din toate calculele pe care le-am făcut până acum, pensiile se dublează în cei 4 ani", a spus ministrul Muncii.

Potrivit ministrului Muncii, legea va intra în vigoare etapizat. În 2019 va creşte punctul de pensie la 1.265 lei, "rămânem pe actuala legislaţie, chiar dacă legea este adoptată de Parlament la sfârşitul acestui an cum sperăm să se întâmple". În 2020 punctul de pensie va ajunge la 1.775, lei plus 10%, care va fi acordul global, iar în 2021 avem punctul de pensie la 1.875 când deja intră în vigoare valoarea punctului de referinţă (vpr), care va fi de 75 lei, care se înmulţeşte cu numărul de puncte acumulate, şi 2022 va fi acest indicator nou plus inflaţia. "Acele persoane care au acelaşi stagiu de cotizaţie vor avea acelaşi număr de puncte, ca să aibă aceeaşi pensie, dar în acelaşi timp îi departajăm şi pe ceilalţi care până acum erau la acea pensie minim garantată de 640 lei, anul acesta, cu patru ani, cinci ani stagiu de cotizare. Lor le ieşea pe contributivitate 100 - 200 lei şi statul creştea până la 640 lei, dar ei îi prindeau din urmă pe cei care au cotizat poate 20-30 de ani, avem cazuri de persoane care au lucrat pe salariul minim pe economie, femei de serviciu, cei care au lucrat în comerţ, şi aceia aveau pensiile tot de 640 lei, dar ale lor erau muncite, erau pe contributivitate. Prin această lege aducem nou că orice an în plus pe care îl ai, şi de contributivitate şi de lucru, automat te diferenţiază de ceilalţi", a precizat ministrul Muncii.

Proiectul prevede că pensionarii care nu pot aduce acte pentru sporurile primite din 1975 până în 2001 vor primi din oficiu un procent de mărire de 10%. Totodată, cei care vor să îşi cumpere vechimea vor putea plăti şi pentru o vechime mai mică de 5 ani.

La rândul său, Liviu Dragnea spunea că noua lege a pensiilor va îndrepta "o uriaşă nedreptate care există în România de ani buni", va "reaşeaza un sistem uriaş" care a fost complicat şi va rezolva problema celor care pentru aceeaşi durată de muncă şi aceleaşi condiţii au pensii diferite. "Este o lege complexă, este vorba despre reaşezarea unui sistem uriaş şi care a tot fost complicat de-a lungul anilor, încâlcit, o nebunie. Sunt români care pe aceeaşi durată de muncă, pe aceleaşi condiţii de muncă au pensii diferite. De ce? Pentru că unii au ieşit la pensie pe o anumită prevedere legislativă care stabilea un cuantum al pensiei în funcţie de numărul de ani de muncă, alţii pe altă prevedere. (...) Sigur, toate celelalte reglaje pentru ca legea pensiilor să fie o lege onestă şi românul care astăzi este activ, tânăr, care începe să muncească, student, să ştie că, atunci când va ajunge la pensie, statul român are un sistem de pensii corect şi onest şi pensia lui va reflecta şi calitatea muncii şi riscurile şi durata de viaţă în care a muncit (...) Avem curajul să o facem, aşa cum am spus şi cu legea salarizării", susţinea Liviu Dragnea.