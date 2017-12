Legea pensiilor va reduce presiunea pe buget

Legea unitară a pensiilor îşi va produce efectele pozitive în 2011, când deficitul bugetului de pensii va coborî la 1 miliard euro, de la 1,5 miliarde în prezent, a declarat ministrul Muncii, Mihai Şeitan, care vede posibilă o majorare a pensiilor cu 10% dacă scade presiunea pe buget. „Categoric, legea nu-şi va face efectele pozitive în acest an, însă măsurile propuse în proiectul făcut public după discuţiile cu organismele internaţionale şi cu partenerii sociali va duce la un plus al bugetului asigurărilor sociale în 2011. Bugetul destinat plăţii pensiilor va trebui subvenţionat anul viitor de la bugetul de stat doar cu 1 miliard de euro, faţă de 1,5 miliarde euro, în prezent\", a afirmat Mihai Şeitan. El a precizat că dacă presiunea pe bugetul pensiilor se va diminua, în timp, pensiile vor putea fi majorate cu 10%. De asemenea, ministrul Muncii a declarat că toate pensiile speciale primite de pensionarii militari, din poliţie şi din serviciile secrete urmează a fi recalculate, însă ministrul a subliniat că vor fi recalculate „doar pensiile persoanelor care vor intra în sistemul public de pensii şi nu ale persoanelor care contribuie deja la bugetul asigurărilor sociale\". Pe de altă parte, ministrul Muncii a menţionat că a decis să plafoneze contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale la cinci salarii medii pe economie, „pentru a nu mai exista pensii foarte mari plătite de stat\". „Persoanele care câştigă mai mult de cinci salarii medii pe economie pot contribui la sisteme facultative de pensii dacă vor să câştige mai mult când ies din câmpul muncii. Am decis să introduc acest plafon pentru că există persoane care ar putea câştiga de la stat pensii foarte mari\", a spus Mihai Şeitan.