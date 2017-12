Legea plajelor, retrimisă la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor

Deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre a declarat ieri, după ce a fost acuzat de „sabotarea” proiectului de lege privind plajele, că nu a chiulit de la adoptarea actului normativ, întrucît el şi colegii săi au uzat de o procedură de amînare a votului. „Proiectul legislativ privind plajele este o lege organică, pentru adoptarea căreia este nevoie de votul a 50% +1 din numărul total al deputaţilor aleşi. Avînd în vedere că votul în plen al Legii a fost programat în această perioadă de precampanie electorală şi că mulţi dintre colegii noştri sînt plecaţi în teritoriu şi nu se prezintă la vot, noi, deputaţii de Constanţa, am apelat la o procedură care are în vedere retrimiterea actului normativ la Comisia juridică, pentru restabilirea unor aspecte tehnice. Ne dorim ca Legea să vină în plen după alegerile locale, dată la care parlamentarii vor fi prezenţi şi vom avea certitudinea că proiectul poate întruni cele 164 de voturi „pentru” necesare”, a declarat deputatul. El a subliniat că, în noiembrie 2007, în perioada alegerilor europarlamentare, un proiect iniţiat de deputaţii PSD de Constanţa a fost votat în Parlament şi, deşi a primit 158 de voturi pentru şi doar 34 împotrivă, ale PD-L, nu a trecut tocmai pentru că era nevoie de 164 de voturi pentru adoptarea unei legi organice. „Pentru evitarea unei situaţii similare am cerut retrimiterea Legii în comisie, obţinînd astfel o scurtă amînare. Sînt sigur că vom trece legea din nou fără probleme prin Comisia juridică a Camerei. Sînt convins că PD-L va fi constant în politica sa de a respinge orice iniţiativă care serveşte intereselor judeţului Constanţa şi va vota contra Legii, dar actul normativ se bucură de susţinerea tuturor celorlalte partide politice parlamentare”, a mai spus Alexandru Mazăre.