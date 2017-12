„Legea referendumului trebuie adoptată rapid“

Premierul Victor Ponta a declarat sâmbătă, la reuniunea grupurilor parlamentare ale USL, că în primele săptămâni ale sesiunii parlamentare trebuie adoptată din nou Legea referendumului, pentru a fi trimisă a doua oară preşedintelui Traian Băsescu, acesta având astfel obligaţia de a o promulga. „Ştiţi că, în stilul deja tradiţional de sabotaj al lui Băsescu, Legea cu referendumul, aşa cum a fost ea considerată constituţională de către Curtea Constituţională, e tot în Parlament. Din fericire, a doua oară nu mai are voie să o respingă“, a spus Ponta. El a precizat că momentul în care se va organiza referendumul pentru modificarea Constituţiei va ţine de o decizie politică, el propunând ca acesta să aibă loc odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. „În PSD am discutat şi am vorbit cu aleşii locali, cu toţi cei care se implică într-un asemenea demers. Ideea nu este să ne grăbim, ci să reuşim. Probabil că mâine, cu 50% prezenţă şi cu boicot din toate părţile al celor care nu vor să se schimbe nimic în România, va fi dificil să trecem modificarea Constituţiei“, a spus Ponta. El i-a rugat pe parlamentarii USL să nu considere proiectul de modificare a Constituţiei unul suspendat. Un referendum pentru validarea Constituţiei organizat anul acesta ar trebui să beneficieze de prezenţă de 50% la urne pentru a fi validat.