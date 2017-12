Legea responsabilităţii fiscale, condiţionată de FMI

Majorările salariale nu vor mai fi efectuate cu şase luni înainte de alegeri, autorităţile locale vor fi obligate să prevadă planuri financiare fundamentate pe o perioadă de trei ani, obligaţie impusă şi candidaţilor în campanii electorale pentru promisiunile financiare avansate, iar rectificările bugetare vor fi limitate la maximum două revizuiri pe an, a anunţat premierul interimar Emil Boc. El a arătat că primarii vor fi obligaţi să prevadă planuri financiare pe trei ani şi să obţină avizul Ministerului Finanţelor şi a unui Consiliu Fiscal. \"Orice competitor electoral în campania prezidenţială sau primari în campania locală, orice propunere financiară pe care o fac trebuie să aibă fundament pe trei ani cu privire la resursele bugetare, să spună de unde iau bani. Să ceară opinia Consiliului Fiscal şi a Ministerului Finanţelor, care să spună public punctul de vedere la propunerile pe care politicienii le fac\", a adăugat Boc. Rectificările bugetare vor fi limitate la maximum două revizuiri pe an, iar banii alocaţi pentru investiţii nu vor putea fi utilizaţi pentru salarii şi pensii. Toate aceste prevederi vor fi introduse prin legea responsabilităţii fiscale. Guvernul a încheiat consultările cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE) privind legea responsabilităţii fiscale, iar actul normativ a fost finalizat în şedinţa de miercuri a Cabinetului şi înaintat Parlamentului sub forma unei iniţiative legislative, sub semnătura miniştrilor care au şi calitatea de parlamentari, pentru dezbatere în procedură de urgenţă. Legea limitează rectificările bugetare şi stabileşte înfiinţarea unui Consiliu Fiscal care să asigure o analiză independentă şi de specialitate a prognozelor macroeconomice şi bugetare. Adoptarea legii reprezintă o condiţie asumată de autorităţile române în negocierile cu FMI şi CE.