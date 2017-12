Legea salarizării a trecut de Parlament! Urmează Iohannis şi un atac la CCR?

Unul dintre cele mai controversate proiecte de lege, cel al salarizării unitare a personalului bugetar, a fost adoptat miercuri în plenul Camerei Deputaților, for decizional în acest caz, cu amendamente. S-au înregistrat 188 de voturi ''pentru'', 28 "împotrivă" și 47 de abțineri. Anterior, proiectul a fost adoptat și de Senat şi urmează să fie trimis președintelui Klaus Iohannis la promulgare. Legea mai are de trecut un hop, deoarece ar putea fi atacată la Curtea Constituțională de către partidele de opoziție. USR și PMP s-au poziționat împotriva legii și nu este exclus să încerce un blocaj prin intermediul CCR. De asemenea, președintele Klaus Iohannis are mai multe variante la dispoziție, dacă se va arăta nemulțumit de forma legii salarizării. El o poate trimite în Parlament la reexaminare sau o poate contesta la Curtea Constituțională. De altfel, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat că Parlamentul a accelerat adoptarea legii la începutul lunii iunie, tocmai pentru ipoteza în care președintele o va ataca la CCR. Liderii PSD speră ca o eventuală contestație să fie rezolvată de judecătorii CCR, în așa fel încât legea salarizării să intre în vigoare de la 1 iulie 2017. „Acestea sunt variantele de lucru, pentru că, în acest moment, nu avem niciun anunț din partea vreunui partid parlamentar sau a președintelui Klaus Iohannis referitor la intenția de a ataca legea salarizării la Curtea Constituțională“, a explicat ministrul Muncii.

În ce constă proiectul de lege

Concret, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că toate salariile bugetarilor vor crește cu 25% de la 1 ianuarie 2018, aceasta fiind ultima variantă a legii salarizării unitare asupra căreia s-a căzut de acord, marți, cu Ministerul Finanțelor. "Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat de la MFP și cu domnul ministru de Finanțe, în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toți bugetarii cu 25% creșteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie (2018 - n.r.), o majorare de încă 25% pentru educație, care cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creștere de 50%, deci exact cum am promis, și de asemenea, cu grila până în 2022, pentru medici și asistente tot de la 1 martie. Practic, aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie", afirma, marţi, ministrul Muncii, la Parlament.

Lia Olguța Vasilescu a adăugat că anvelopa salarială pentru 2018 va fi de 75 de miliarde de lei, față de 68 de miliarde cât este prevăzut pentru anul în curs. "Noi am avut o înțelegere cu MFP încă de la început. Acum avem o anvelopă de 68 de miliarde, care a fost crescută anul acesta și chiar și luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri de la gărzile de mediu, în fine toate autoritățile de mediu, la fel soldele soldaților s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozată. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat și aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaților. (...) S-au mai făcut majorări salariale, au mai fost creșteri de sporuri, coeficienți crescuți la anumite categorii de bugetari și normal că a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde cât ne-au dat Finanțele că este posibil pentru anul viitor", a explicat ministrul Muncii.

Nu vor fi necesare majorări de taxe sau reduceri de cheltuieli

Al doilea cel mai rapid ritm de creștere a economiei din Uniunea Europeană (UE) va ajuta România să-și mențină deficitul bugetar în limitele stabilite de blocul comunitar, a afirmat marți premierul Sorin Grindeanu într-un interviu acordat Bloomberg. În condițiile în care industria și exporturile au consolidat un boom al consumului, oficialul român consideră că estimarea Guvernului privind un avans al economiei de 5,2% anul acesta, care a surprins analiștii la momentul publicării, nu mai pare optimistă. Nu vor fi necesare majorări de taxe sau reduceri de cheltuieli pentru a menține deficitul fiscal sub 3% din PIB, a declarat Grindeanu. Acesta a adăugat: ''Vom lua toate măsurile necesare pentru a sprijini ritmul de creștere a economiei. Eu și ministrul de Finanțe monitorizăm săptămânal veniturile bugetare și cheltuielile astfel încât să fim siguri că vom îndeplini țintele și orice potențiale derapaje sunt corectate în timp util''.

Stimulată de reduceri de taxe și majorări de salarii pentru angajații din sectorul bugetar, economia României a înregistrat o creștere anuală de 5,7% în primul trimestru din 2017. Deși expansiunea sprijinită de consum a provocat îngrijorarea Băncii Naționale a României privind sustenabilitatea creșterii economice, sunt pregătite noi măsuri de relaxare fiscală.

Miercuri, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar, care va majora salariile angajaților din sectorul bugetar cu cel puțin 10 miliarde de lei (2,5 miliarde de dolari) numai în 2018. ''Am făcut toate calculele și putem susține majorările salariale'', a afirmat Grindeanu, adăugând că noile proiecte de infrastructură, o absorbție mai ridicată a fondurilor europene, majorarea investițiilor străine și crearea de locuri de muncă vor majora veniturile.