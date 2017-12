Legea supermarketurilor, întoarsă la poarta CAP-ului

10:13:13 / 01 Martie 2017

Toate tarile isi sustin productia interna si asa trebuie sa faca si Romania!

Ma intreb de ce ati prins asa drag de UE in loc sa sustineti productia interna. Toate tarile UE isi sustin productia interna mai pe fata sau mai voalat. Este cazul s-o faca si Romania. Ne-am saturat de deseurile pline de chimicale care se vand in supermarket-uri! In 20 de ani, populatia va scadea la jumatate pentru ca se moare pe capete (si oameni tineri) din cauza alimentatiei plina de chimicale si a aerului extrem de poluat din orase. Daca nu luam masuri astazi, Romania va deveni o tara de vanzare.