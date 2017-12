Legea te obligă, piaţa iţi interzice

Potrivit Codului Rutier, şoferii au obligaţia să îşi doteze maşina cu triunghi reflectorizant, stingător pentru incendii şi trusă medicală, toate aceste obiecte fiind obligatoriu să poarte avizul Registrului Auto Român (RAR). Conducătorii auto care nu se conformează legii riscă sancţiuni drastice din partea poliţiştilor. Potrivit legislaţiei rutiere în vigoare, conducătorul unui autovehicul care nu este dotat cu “setul de siguranţă” riscă amenzi din clasa a III-a (4-5 puncte de amendă), adică între 156 şi 195 de lei. Vesta reflectorizantă este o altă componetă importantă a “setului de siguranţă”, aceasta fiind obligatorie numai în cazul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone. Deşi agenţii de circulaţie au demarat deja în trafic controale care vizează “setul de siguranţă”, acesta este aproape imposibil de procurat din magazinele din Constanţa, întrucît stocurile au fost deja epuizate. “Ultimele stingătoare şi triunghiuri reflectorizante le-am vîndut în urmă cu trei săptămîni. Truse de prim ajutor mai avem pentru că acestea se aflau, de regulă, în portbagajul maşinilor şi înainte de intrarea în vigoare a noului Cod Rutier. Am făcut comandă la furnizor, dar, deocamdată, nu am primit seturile de siguranţă pe care le-am solicitat. Am înţeles că este o problemă în toată ţara cu procurarea acestora şi că nu se mai găsesc în niciun magazin specializat”, a declarat reprezentantul unui magazin de piese auto din Constanţa, Gabriel Tudorache. El a adăugat că preţul unei truse de prim ajutor variază între 30 şi 45 lei, a unui triunghi reflectorizant, între 10 şi 20 de lei, iar a unui stingător, între 28 şi 55 lei.

Speriaţi de faptul că ar putea fi amendaţi de către poliţişti, şoferii constănţeni riscă acum să cumpere produse contrafăcute care nu poartă avizul RAR şi al Ministerului Sănătăţii. Reprezentanţii magazinelor de piese auto susţin că aceste falsuri au invadat piaţa şi că majoritatea constănţenilor nu ştiu cum să le deosebească de produsele omologate. Cei care cumpără produse contrafăcute îşi asumă riscul de a plăti amenzi, întrucît neştiinţa nu reprezintă o scuză în faţa poliţiştilor. Mai mult decît atît, şoferii neatenţi riscă să fie respinşi şi la inspecţia tehnică periodică, întrucît inspectorii nu tolerează produsele contrafăcute. Pentru a nu avea parte de surprize neplăcute, şoferii trebuie să fie atenţi ca pe cutia trusei medicale, care trebuie să fie confecţionată dintr-un material plastic rezistent la şoc, să fie inscripţionate certificarea RAR şi avizul Ministerului Sănătăţii. În mod obligatoriu, o astfel de trusă trebuie să conţină foarfece, "batista salvatorului", "pipa Guedel" pentru copil şi adult, medicamente, pansamente, comprese sterile, alcool, garou şi mănuşi de unică folosinţă. În acelaşi timp, şoferii trebuie să verifice ca trusa medicală să se afle în termenul de valabilitate.

La rîndul lor, poliţiştii afirmă că “setul de siguranţă” era obligatoriu şi înainte ca noul Cod Rutier să intre în vigoare, fapt pentru care acesta trebuia să fi fost deja procurat de către constănţeni. Ei afirmă că nu “vînează” în trafic şoferii care nu şi-au dotat corespunzător maşinile, ci doresc ca, prin controalele lor, să îi determine să fie mai disciplinaţi şi să respecte legea. “Cei care nu deţin setul de siguranţă nu trebuie să circule pe drumurile publice. Despre această prevedere a Codului Rutier se ştia de mai multă vreme, iar şoferii au avut timp să se asigure că şi-au dotat maşina corespunzător. Este o vorbă care spune că trebuie să îţi cumperi vara sanie şi iarna car. Am auzit că produsele din seturile de siguranţă nu se mai găsesc în magazine şi de aceea, pentru o perioadă scurtă de timp, vom fi mai indulgenţi şi vom da şoferilor doar avertismente scrise sau verbale. Important este că ei trebuie să înţeleagă faptul că este important să intre în legalitate în cel mai scurt timp”, a declarat purtătorul de cuvînt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, subcomisar Ciprian Sobaru.