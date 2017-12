Legea, un inamic de temut al ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a declarat, vineri, că nu ar reuşi să debirocratizeze instituţia pe care o conduce nici într-un mandat întreg, de patru ani. \"Cea mai mare neîmplinine a mea ca ministru este debirocratizarea instituţiei. Nu am reuşit să rezolv această problemă şi cred că nu aş reuşi să fac asta nici într-un întreg mandat de patru ani\", a spus Dumitru. El este încurcat de legile care îi stau în cale. \"De multe ori mi s-a spus că nu pot să fac un lucru pentru că legea cutare nu ne dă voie, sau Codul Muncii...\", a afirmat ministrul. Când a revenit de la Comisia Europeană, el a fost marcat de stadiul înapoiat al instituţiei care gestionează agricultura României. \"Când am sosit în minister, am fost neplăcut impresionat că noi comunicăm foarte mult în cadrul instituţiei prin hârtii. La Comisia Europeană nu există hârtii, acolo toate avizările şi comunicările se fac electronic\", a precizat el. Agricultura e cu un picior în groapă, dar ministrul este mulţumit de restructurările din instituţie, absorbţia de fonduri europene şi programul legislativ, nefiindu-i teamă de o eventuală demitere a sa în toamnă. \"Dacă iau acestea trei, n-am motive să mă tem, pentru că n-am nicio problemă. Probabil că vor mai fi şi criterii politice de care se va ţine cont la o eventuală remaniere, dar eu nu le ştiu\", a încheiat Dumitru.