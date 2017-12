Legea vaccinării, bomboana de pe COLIVA poporului român!?

În opinia reprezentanților Asociației Pro Consumatori (APC), Legea vaccinării nu este altceva decât ”bomboana de pe coliva poporului român!”. Ei spun, într-un comunicat, că dezbaterea asupra legii vaccinării se dă pe multiple planuri: medical, bioetic, juridic, moral, uman şi civic. ”Dincolo de argumentele legate de efectele adverse consemnate de producători şi consecinţele genetice asupra speciei umane, dincolo de afirmaţiile nedemonstrate ale imunităţii de turmă sau de cinismul falsei sintagme "1 la un milion" se află principiul inviolabilităţii persoanei umane. Dincolo de îngrijorarea provocată de "epidemia oficială de rujeolă" cu 34 de decese raportate, se află paradoxul cifrelor: mii de morţi cauzate de infecţii intraspitalicesti, mii de morţi în accidente rutiere, mii de copii abuzaţi fizic şi sexual, două mii de şcoli şi dispensare fără apă curentă”, scriu specialiștii APC, într-un comunicat. Potrivit președintelui APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu, „aplicarea oricărei proceduri medicale, inclusiv vaccinarea, presupune mai întâi informarea pacientului/susținătorului legal despre posibilele reacții adverse ale acesteia, urmată de obținerea consimțământului pentru procedura respectivă. Reacțiile adverse ale vaccinurilor (sindrom Guillain-Barre, paralizie, nevrită, dermatită, diaree, vărsături, gastroenterita severă, scleroza multiplă, inflamație a creierului - encefalită, meningită, artrită, bronșită, apnee, reacții anafilactice, reacții alergice, infecții ale tactului respirator superior, pierderea conştienţei, nevrită optică, umflare la nivelul fetei etc.) și compoziția biologică-chimică a acestora (hidroxid de aluminiu, formaldehidă, fosfat de aluminiu, sulfat de magneziu, acid citric, acid acetic, glicerină, 3 tulpini de virusuri poliomelitice inactivate (adică virușii sunt vii, dar virulența lor a fost redusă), anatoxina difterică, anatoxina tetanică, antigen de suprafață al virusului hepatic B, antigen Bordetella pertussis, polizaharid al Haemophilus influenza tip b etc.) îndreptățesc autoritățile să acorde o atenție deosebită monitorizării acestora și supravegherii calității importurilor de vaccinuri. ”Având în vedere aceste riscuri, vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie! Reamintim factorilor decizionali că, într-o țară democratică, nimeni nu are și nu poate avea dreptul de a impune cu forța un tratament unei persoane, sub amenințarea unor represalii și fără a avea mai întâi acordul liber exprimat al respectivei persoane sau al tutorelui său. În loc să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important, pe programe eficiente de prevenție și educație, pe termen lung și având un efect care va dura generații întregi, continuăm abordările heirupiste și care nu au niciun efect pozitiv pentru consumatori, dimpotrivă”, adaugă președintele APC. Tot el spune că, statul, prin reprezentanții săi vremelnici, nu poate să încalce Constituția României și să ne impună administrarea unor vaccinuri (medicamente) copiilor noștri sub pretextul prevenirii unor boli demult eradicate, unele dintre ele fiind denumite și boli ale sărăciei. ”Dacă statul ne va încălca drepturile constituționale, atunci noi ca cetățeni avem dreptul la nesupunere civică.”, completează președintele APC.

EXPLICAȚIILE SPECIALIȘTILOR

Pe de altă parte, specialiștii au și ei explicațiile lor; recent, la Constanța, în cadrul Conferinței Medicilor de Familie din România, prof. univ. dr. Sorin Rugină, medic infecționist constănțean, a avut menționat, în prezentarea sa, că vaccinul este un preparat biologic care conține microorganisme patogene omorâte sau atenuate, ori fragmente ale acestora. În urma administrării vaccinului, apare un răspun imun specific (de apărare), care protejează împotriva bolii pe care microorganismele respective o pot cauza. În aceeași prezentare, profesorul a menționat că vaccinologia este astăzi o știință puternică, a căreie dinamică de dezvoltare este impusă de nevoile sănătății publice de a controla bolile cu potențial de transmitere în masă, emergente și reemergente. În prezent, toate țările și-au elaborat propriile scheme naționale de vaccinare împotriva bolilor infecțioase. În România, vaccinarea copiilor începe la câteva ore după naștere. De asemenea, prof. Rugină a subliniat, totodată, că în prezent nu există dovezi definitive care să susțină o asociere cauzală referitoare la faptul că vaccinurile ar provoca boala autoimună. ”Majoritatea datelor care leagă vaccinurile cu autoimunitate provin din studiile de caz care sunt considerate a oferi un nivel scăzut de dovezi. Până în prezent, nu există studii epidemiologice care să ne furnizeze dovezi relevante. Studiile au examinat incidența bolilor autoimune în grupurile vaccinate vs nevaccinate. Niciunul nu a arătat că vaccinurile determină o creștere a oricărei boli autoimune”, a spus profesorul, medic infecționist.

DEȘI OMS RECOMADĂ O ACOPERIRE VACCINALĂ PESTE 95%, ROMÂNIA ARE O RATĂ SUB 75% PENTRU MAI MULTE TIPURI DE VACCIN

Tot în prezentarea sa, prof. dr. Rugină a menționat că vaccinarea este cea mai eficientă intervenție medicală; a prevenit mai mult de 700 de milioane de îmbolnăviri - mai mult de 150 de milioane de decese. Între 2011 și 2020 vaccinurile vor preveni: 25 de milioane de decese, 2,5 milioane/an, 7000/zi, 300/oră, 5/min. ”În concluzie, vaccinarea a fost introdusă acum mai bine de 200 de ani; a contribuit la reducerea spectaculoasă a incidenței și a mortalității unor boli infecțioase cu impact epidemiologic major; reprezintă instrumentul de acțiune în controlul sănătății publice cu o înaltă rată cost-eficiență; a permis eradicare a două boli majore: variola, poliomielita; va ajuta la controlul infecțiilor existente și nou apărute prin utilizarea optimă a tehnologiilor”, a spus prof. dr. Rugină, în prezentarea sa.