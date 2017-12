Legenda Deep Purple, Jon Lord, în România

Cel mai cunoscut membru al trupei Deep Purple şi unul dintre cei mai buni compozitori britanici, Jon Lord, va susţine un concert la Sala Palatului din capitală, pe data de 5 noiembrie, începînd cu ora 20.00. Biletele pentru acest eveniment vor fi disponibile începînd de marţi, la Sala Palatului, Magazinul Muzica, în reţeaua librăriilor Cărtureşti şi a magazinelor Germanos, pe myticket.ro şi eventim.ro. Tichetele vor avea preţuri cuprinse între 72 lei şi 360 lei.

În cadrul concertului, publicul va putea asculta integrala „Concerto for Group and Orchestra“, „Pictures of Home“ şi „Child in Time“, împreună cu alte piese selectate din peste 15 albume solo compuse de Jon Lord. Legenda Deep Purple va urca pe scenă alături de Steve Balsamo, Kasia Laska şi Orchestra Filarmonică din Ruse, dirijată de Naiden Teodorov.

Jon Lord compune muzică şi este cunoscut ca interpret de orgă Hammond. Ea a inventat un gen muzical special, format dintr-un amestec de muzică rock şi muzică clasică. A făcut parte din trupe precum Deep Purple, Whitesnake, Paice şi Ashton & Lord.