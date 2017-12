Legenda muzicii techno, Bill Patrick, mixează pe malul mării

O seară fierbinte pe ritmuri de techno-dance, mixate live de celebrul DJ newyorkez Bill Patrick îi aşteaptă pe constănţenii, cât şi pe turiştii care aleg din nou să se distreze la Mamaia, în acest weekend. Astfel, în această sâmbătă, Bill Patrick va face show la Still Beach, în spatele hotelului Iaki, alături de Sonicvibe, Rammon, Alex P., Adam Bogdan, Arthuro, Primarie, Ciorty şi Claudia Ohii. Evenimentul se înscrie în seria party-urilor incendiare marca Berlin Nights & NCV Crew. Biletele se vor putea achiziţiona de la locul de desfăşurare a petrecerii, la preţul de 20 şi 30 lei.

Berlin Crew se va aşeza din nou la platane, avându-l alături pe renumitul DJ Bill Patrick, sosit în Mamaia direct din... metropola lumii, New York City. Artistul american este, în ultima perioadă, rezident în Berlin, mixând mai mult pe bătrânul continent decât acasă, la New York. Pasiunea pentru muzica techno-dance şi-a descoperit-o în anul 1998, iar după 2001, a devenit co-fondator al grupului Robots, o colaborare techno ce a reuşit, în acea perioadă, să ţină cele mai de succes petreceri din New York. Grupul a strâns pe lista de invitaţi nume impresionante printre care: Sven Vath, Francois K, Luciano, Ellen Allien, Radioactive Man, Tiefschwarz, Michael Mayer, Superpitcher, DJ Three, Mike Shannon, Run Stop Restore, Matthew Dear. În paralel, cei de la Robots au susţinut un show live la East Village Radio, care, pe parcursul a două ore, oferea audienţei prestaţii în direct, interviuri şi informaţii legate de lumea muzicii electronice. Pe paşaportul lui Bill Patrick găsim destinaţii precum Mexico City, Costa Rica, Chile, Buenos Aires, Spania, Italia, Norvegia, Germania şi, în curând, România.