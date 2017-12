Legendara trupă Accept va concerta în România

Celebra formaţie germană Accept va susţine un concert la Bucureşti, în Jukebox Venue, pe 21 octombrie, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album, „Stalingrad\". Biletele pentru concertul organizat de Phoenix Entertainment s-au pus în vânzare prin reţeaua Eventim (magazinele Vodafone, Germanos, Orange, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti), la Sala Palatului şi online, pe eventim.ro. Tichetele au preţuri de 60 de lei (fără loc) şi 90 de lei (cu loc), până la 30 iunie, 80 de lei (fără loc) şi 110 lei (cu loc), de la 1 iulie până pe 21 octombrie şi 90 de lei (fără loc) şi 120 de lei (cu loc), în ziua concertului.

Noul material discografic al trupei Accept, „Stalingrad\", a fost lansat pe 6 aprilie şi se bucură deja de un enorm succes în rândul fanilor.

Înfiinţată la începutul anilor \'70, Accept a avut un rol important în popularizarea speed metalului şi thrash metalului pe scena muzicală germană.

Trupa s-a destrămat în 1997, dar s-a reunit în 2009, alăturându-se formaţiei şi solistul Mark Tornillo. Cel mai de succes album al trupei, „Blood of the Nations\", a fost lansat în 2010. Printre albumele pe care le-a lansat Accept se numără „Restless and Wild\" (1982), „Balls to the Wall\" (1983), „Metal Heart\" (1985), „Death Row\" (1994). Formaţia a vândut peste 27 de milioane de albume la nivel mondial.

În prezent, membrii formaţiei Accept sunt: Wolf Hoffmann (chitară), Peter Baltes (bas), Mark Tornillo (voce), Herman Frank (chitară) şi Stefan Schwarzmann (tobe).