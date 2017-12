Legendara Vera Lynn - nou album la aniversarea vârstei de 100 de ani!

Legendara Vera Lynn va celebra aniversarea de 100 de ani cu lansarea unui nou album, pe care vor figura versiuni remasterizate ale cântecelor sale celebre, în luna martie, transmite Reuters. Vera Lynn va lansa albumul centenar "Vera Lynn 100", pe care vor figura piese precum "We'll Meet Again" și "Sailing" într-o altă versiune orchestrală, pe 17 martie, cu trei zile înainte de aniversarea sa de 100 de ani. Vera Lynn, care a contribuit la menţinerea moralului ridicat al soldaţilor britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cu ajutorul cântecelor şi al personalităţii sale, a ocupat, la 92 de ani, poziţia a 20-a în clasamentul celor mai bine vândute albume din Marea Britanie, în anul 2009.

Compilaţia ei "We'll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn" a fost inclusă în clasamentul celor mai bine vândute albume ale ultimelor decenii, în Marea Britanie, după ce s-a aflat în fruntea topurilor muzicale în anii 1950. Albumul ei a devansat în 2009 materialele unor nume sonore, precum U2, Green Day şi Eminem. Acest album a fost repus în vânzare cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la declaraţia prin care Marea Britanie a intrat în război. Materialul conţine 24 de titluri din perioada ei de glorie, printre care şi "Auf Wiederseh'n Sweetheart", care a fost Nr. 1 în Statele Unite în 1952.

Vera Lynn s-a născut pe 20 martie 1917, la Londra, iar cariera ei de cântăreaţă era deja bine conturată în momentul declanşării războiului, în 1939. Ea a parcurs mii de kilometri, riscându-şi adeseori viaţa, pentru a participa la diverse acţiuni de ridicare a moralului trupelor britanice.