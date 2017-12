Legendarul Joe Cocker, în România!

Celebrul şi carismaticul cântăreţ Joe Cocker a inclus România pe harta turneului său gigant, „Fire It Up Summer Tour\'\', care promovează cel mai recent album al său, „Fire It Up\'\'. Inegalabilul artist va susţine un concert pe 4 august, la Romexpo, iar publicul român va putea fredona, alături de el, versurile melodiilor sale celebre: „You Can Leave Your Hat On”, „Unchain My Heart” sau „Up Where We Belong”, dar să descopere şi melodii noi de pe ultimul său album.

„Întrucât a mai vizitat România până acum şi de fiecare dată a fost întâmpinat de mii de fani cu căldură şi admiraţie, Joe Cocker revine cu plăcere să încânte live fanii români cu piesele sale celebre, dar şi cu piese noi de pe noul album\", menţionează organizatorii concertului, într-un eveniment.

Biletele pentru concert au preţuri cuprinse între 135 şi 750 de lei şi pot fi cumpărate şi online, de pe www.biletoo.ro si www.blt.ro.

Evenimentul de la Bucureşti este organizat de Project Events, în colaborare cu Marshall Arts.

Joe Cocker, unul dintre cei mai populari artişti ai lumii, are milioane de admiratori, iar concertele sale se desfăşoară, de cele mai multe ori, cu casa închisă, el fiind unul din puţinii cântăreţi care au reuşit să rupă bariera dintre generaţii.

„A crea un album, pentru mine seamănă cu a realiza o pictură - 12 piese şi multă culoare; nu-mi place ca totul să fie într-o singură stare de spirit\", mărturiseşte artistul. Ultimul său album, „Fire It Up\", conţine atât melodii clasice, de suflet, balade, cât şi piese pline de energie şi vigoare.