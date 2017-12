Legendarul muzician britanic Donovan, în România

Legendarul muzician Donovan, unul dintre cei mai importanţi artişti britanici ai anilor \'60, va cânta în România, pe 12 decembrie, începând cu ora 18.00, în cadrul concertului aniversar al festivalului de muzică folk Om Bun din capitală. Evenimentul, care marchează două decenii de la inaugurarea festivalului, va avea loc la Sala Palatului. Pe scenă vor urca, printre alţii, Nicu Alifantis, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Alexandru Andrieş, Victor Socaciu, Vasile Şeicaru, Ducu Bertzi, Doru Stănculescu, George Nicolescu şi Ada Milea.

Preţul biletelor variază între 40 şi 250 de lei. Sunt disponibile, însă, şi bilete la categoria VIP, care costă 500 de lei şi includ şi o întâlnire cu Donovan, la care artistul va da autografe.

Influenţat de muzica lui Bob Dylan, la începutul carierei sale, Donovan a fost unul dintre primii muzicieni din Marea Britanie care au adoptat curentul flower-power. Artistul a colaborat şi cu trupa The Beatles, la piesa \"A Day in the Life\", de pe antologicul album \"Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band\", şi la textul pentru \"Yellow Submarine\". Printre hit-urile sale se numără \"Catch the Wind\", \"Colours\" şi \"Sunshine Superman\". Anul acesta, în septembrie, Donovan a fost nominalizat pentru a fi inclus în Rock and Roll Hall of Fame.