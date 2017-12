Legende ale rockului pun bazele trupei Chickenfoot

Veteranii Sammy Hagar şi Michael Anthony din trupa Van Halen, toboşarul Chad Smith din trupa Red Hot Chili Peppers şi virtuozul chitarist Joe Satriani au înfiinţat o nouă formaţie, numită Chickenfoot. ”Ne-am luat numele Chickenfoot, întîi în glumă, dar oamenii au avut reacţii pozitive, iar Chad Smith a propus să facem o trupă adevărată”, a declarat Sammy Hagar, în timpul unui interviu acordat la Londra, în care a vorbit despre începuturile acestui grup, care în prezent se află într-un turneu european de promovare a primului album. ”Joe Satriani avea o trupă care se numea The Squares şi, dintr-o dată, Chickenfoot ni s-a părut că sună chiar bine” a glumit Sammy Hagar. Alături de Michael Anthony, acesta cînta în clubul său din Mexico, iar atunci cînd Chad Smith li s-a alăturat, s-au înţeles foarte bine. Chad Smith, toboşarul celebrei trupe Red Hot Chili Peppers, a fost cel care a venit cu ideea înfiinţării unei trupe adevărate, iar Joe Satriani a fost invitat să li se alăture, pentru a completa grupul.

Cei patru componenţi ai grupului Chickenfoot au vîndut, de-a lungul anilor, zeci de milioane de discuri şi au susţinut mii de concerte cu trupele lor, însă au recunoscut că resimt un anumit entuziasm copilăresc faţă de noul lor proiect, probabil datorită ideii că au început ceva nou. ”Sîntem o trupă nouă, deşi numele noastre sînt cunoscute şi am cîntat în alte trupe. Aşa că trebuie să-i dăm lumii puţin răgaz pentru a afla cine este Chickenfoot”, a declarat Sammy Hagar. Pînă în prezent, formaţia a susţinut o serie de mici concerte în SUA, înainte de a zbura spre Europa, pentru acest turneu, urmînd să revină în America de Nord la sfîrşitul lunii septembrie. ”Sîntem o trupă tînără şi atunci cînd eşti o trupă tînără, începi să cînţi prin cluburi şi o faci pentru fanii tăi”, a explicat Chad Smith. ”Nu cîntăm piese din repertoriul Van Halen, Joe Satriani sau Chili Peppers, ci doar piese ale trupei Chickenfoot”, a adăugat Sammy Hagar.

Albumul de debut al trupei, lansat la începutul lunii iunie, a intrat direct pe locul patru în U.S. Pop Chart şi pe primul loc în Independent Music Chart. ”Este pentru prima oară cînd ajung în acel teritoriu, dincolo de nori”, a declarat Joe Satriani, implicat, în prezent, într-o dispută în justiţie cu trupa britanică Coldplay, în privinţa piesei ”Viva La Vida”. Potrivit lui Mick Bridgen, managerul trupei, albumele vîndute în SUA au atins cifra de 180.000 în primele trei săptămîni, din care un sfert au fost cumpărate în versiunea digitală, fapt ca sugerează că acest grup are un public tînăr, care ştie să folosească tehnologiile moderne. Membrii trupei Chickenfoot au confirmat că intenţionează să înregistreze şi să plece şi în alte turnee în viitor, deşi toboşarul Chad Smith va trebui să îşi respecte şi angajamentele pe care le are în cadrul grupului Red Hot Chili Peppers.