​Legi oprite din cauza blocării funcţionării Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că Guvernul nu a putut prelungi termenul de înscriere la vot a românilor din Diaspora, deoarece preşedintele Klaus Iohannis blochează activitatea Executivului, refuzând să numească miniştrii interimari. „Trebuia să avem şedinţă de Guvern. Înainte de a veni la recepţia spitalului de la Mioveni am avut un Forum cu românii din străinătate. Trebuia să avem pe agenda şedinţei de Guvern o ordonanţă de urgenţă prin care prelungeam termenul de înscriere în registrul electoral al românilor din Diaspora pentru votul prin corespondenţă. Nu am putut realiza acest lucru. Sunt multe obiective care nu mai pot aştepta. Această blocare a însemnat că tot ceea ce aveam pe ordinea de zi trebuie să ducem sătpămâna viitoare şi cred că acest lucru nu este un lucru normal”, a declarat Viorica Dăncilă, la Mioveni. Şeful Executivului a adăugat că speră ca „ preşedintele să vină cu o decizie care să arate că vrea o Românie normală, o Românie în care şi Guvernul funcţioneză aşa cum ar trebui”.

Sesizarea anunţată de premierul Viorica Dăncilă, în care reclamă un conflict între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis, generat de blocarea propunerilor de numire a miniştrilor interimari, a fost înregistrată la Curtea Constituţională. CCR a stabilit ca părţile implicate în conflictul juridic între Guvern şi Administraţia Prezidenţială să transmită punctele de vedere până pe 11 septembrie. Dăncilă a declarat despre sesizarea la CCR că ar trebui văzută şi ca un mijloc „de a avea nişte reguli pe viitor”. Decizia premierului vine în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă, miercuri la Cotroceni, în care a atacat Guvernul, vorbind despre guvernarea eşuată a PSD, însă nu a menţionat nimic despre o hotărâre privind miniştrii interimari. Ulterior declarației președintelui, Dăncilă a explicat că Iohannis urmăreşte blocarea activităţii guvernamentale, laolaltă cu Opoziţia. "Singura preocupare este să critice Guvernul, uitând că este parte a Executivului. Nu statul trebuie resetat, ci preşedintele României trebuie resetat. Uitând că e la putere de cinci ani, domnul Ioahnnis a întârziat nepermis o şedinţă CSAT şi a ezitat să îl demită pe şeful STS. După care a venit şi nu a spus nimic. Aşa cum a venit şi astăzi şi nu a spus nimic (în discursul de miercuri - n.r.). Am pregătit un proiect de lege pentru îmbunătăţirea intervenţiei în cazul persoanelor dispărute, am promovat o OUG pentru înăsprirea pedepselor. Dacă domnul Iohannis şi-ar fi îndeplinit atribuţiile constituţionale şi ar fi semnat decretele de numire, am fi putut adopta în şedinţa de Guvern aceste măsuri", a declarat Dăncilă.