Legile Islamului interzic fotbalul

30 persoane au fost reţinute în localitatea Afgoye, la circa 30 km de Mogadiscio, capitala Somaliei, pentru că au urmărit la televizor meciul Germania - Australia, scor 4-0. Arestările au fost efectuate în timpul unei razii a grupului islamist Hizbul Islam. „Eu şi un prieten urmăream meciul într-o casă din apropiere, însă am închis televizorul când am auzit împuşcături. Am ieşit afară şi am văzut cum mai multe persoane erau escortate de miliţieni mascaţi, care îi duceau la închisoare”, a declarat un martor ocular. „Au comis un păcat grav prin faptul că nu au respectat ordinul de a nu urmări meciuri de fotbal, partide ce contravin principiului islamului”, a declarat un conducător al administraţiei islamice din localitate, Yusuf Abu Hamza. Sâmbătă seară, militanţi islamişti ai Hizbal Islam au ucis doi suporteri şi au arestat alţi zece, după ce au atacat o locuinţă din Mogadiscio unde fanii urmăreau meciul dintre Argentina şi Nigeria.