Legile Sănătăţii, promulgate până la 1 noiembrie?

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae, a solicitat, ieri, promulgarea, până la 1 noiembrie, a actelor normative promise de guvernanţi în domeniul sănătăţii, avertizând că, în caz contrar, protestele vor continua. „În mare parte, tot ce am solicitat noi a fost acceptat, pentru că, acolo unde forţa argumentelor nu a funcţionat, argumentul forţei şi al unităţii de care am dat dovadă a funcţionat. Vom continua aceste acţiuni pentru că promisiuni şi tot felul de protocoale am tot semnat”, a declarat prof. dr. Astărăstoae. Deşi, potrivit acestuia, sistemul sanitar din România este unul „subfinanţat, bolnav, aflat în colaps”, prof. dr. Astărăstoae a transmis medicilor un mesaj de speranţă. „În acest moment, profesioniştii din Sănătate au luat decizia de a-şi lua soarta în propriile mâini şi nimeni nu îi va putea împiedica să facă acest lucru. Relaţia între medic şi pacient se bazează pe doi piloni, respectul reciproc şi încrederea. Or, am trăit ultimii 23 de ani, în care am văzut că tocmai aceste elemente au fost atacate de mediocri, de incompetenţi şi de inculţi care s-au căţărat pe scaune mai înalte decât grosimea cărţilor pe care le-au citit. Am văzut o campanie fără precedent în lumea civilizată împotriva profesiei şi a profesioniştilor din Sănătate. Am văzut cum inculţii şi incompetenţii au dorit să ne înfrângă şi, cu durere în suflet, am acceptat prea mult acest lucru. Am acceptat prea mult şi au crezut că sunt prea puternici. Este momentul să le spunem „ajunge“”, este mesajul şefului CMR.