Legislație specială pentru medicii de familie

14:13:36 / 19 Mai 2015

Cat costa colaborarea

Ca si in bancul cu un vaslas (medic de familie) si 7 manageri plini de ambitie si dorinta de izbanda, mai adaugam un serviciu platit din banii medicilor de familie. Sa recapitulam: - cititoare de card de sanatate: - asistente - contabile - consilieri IT / SIUI - manageri CJAS - colegiul medicilor - etc Cine se mai inscrie pe lista de asistati sociali?