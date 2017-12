Legislaţie europeană în domeniul gestionării drepturilor de autor

Parlamentul European (PE) a adoptat, cu o largă majoritate, un nou text legislativ ce prevede o simplificare şi o armonizare a modului de gestionare colectivă a drepturilor de autor în sectorul muzical la nivel european, cu scopul de a-l adapta la era digitală. Noua directivă a fost aprobată cu 640 de voturi „pentru“, 18 „contra“ şi 22 abţineri. Nu este vorba de o surpriză, întrucât un acord fusese deja obţinut, în luna noiembrie, între echipele de negociatori ai PE şi ai statelor din UE. „Această directivă este dovada faptului că dreptul de autor se adaptează cu uşurinţă la lumea digitală”, a subliniat, în timpul dezbaterii, eurodeputatul francez Marielle Gallo, raportor al acestui text de lege. Concret, platformele legale de muzică online, precum Spotify, vor putea să obţină licenţe paneuropene de la un mic număr de societăţi colective de gestionare a drepturilor de autor, în loc să negocieze cu organizaţii separate din fiecare stat membru al UE.

Pentru a garanta o ofertă muzicală diversificată, repertoriile specializate nu vor fi marginalizate, întrucât acestora le vor fi acordate licenţe în aceleaşi condiţii ca repertoriilor mai populare. Textul de lege prevede ca textierii să fie remuneraţi cât mai repede posibil, într-un termen ce nu va depăşi nouă luni după încheierea exerciţiului financiar în care drepturile asupra operelor lor vor fi fost colectate. Legea impune şi o mai bună guvernare a societăţilor de gestionare colectivă a drepturilor de autor. Acest fapt va permite titularilor de drepturi posibilitatea de a fi mai implicaţi în procesul intern de luare de decizii în organizaţiile de gestionare colectivă, a subliniat Michel Barnier, comisarul european însărcinat cu piaţa internă, care a salutat votul PE.

Consiliul European trebuie să adopte textul de lege în următoarele săptămâni. Statele membre vor avea apoi la dispoziţie doi ani pentru a transpune directiva în legislaţiile lor naţionale. Votul Parlamentului European asupra acestei legi noi a avut loc într-un moment în care lumea muzicală îşi exprimă îngrijorările pe care le are pentru viitorul drepturilor de autor în Europa, cu ocazia Midem, o gală anuală mondială a industriei muzicale, ce are loc în această perioadă, la Cannes. Comisia Europeană a lansat, într-adevăr, o serie de consultări şi ar putea face anumite propuneri în următoarele luni pentru a pune ordine în chestiunea drepturilor de autor, de această dată în privinţa aspectului de fond. Creatorii se tem de o slăbire a drepturilor lor, sub forma unei creşteri a numărului de excepţii la dreptul de autor sau a unei reduceri a perioadei în care drepturile lor sunt protejate. Pe 29 ianuarie, Asociaţia europeană a compozitorilor şi textierilor (ECSA) a lansat o petiţie online contra dezmembrării drepturilor creatorilor din Europa.